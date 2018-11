¿Retirado? Quien está completamente desaparecido de los reflectores y sobre todo de la vida política es el ex presidente municipal José Ángel “El Pitón” Castro Rojo. De los recuerdos que dejó es que fue quien celebró en grande el centenario de la municipalización de Angostura, así como también que ha sido uno de los pocos presidentes que se negó a aceptar sindicalizar a algún trabajador por petición de la secretaria general Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, algo que en su momento y aun ahora para muchos fue un ejemplo a seguir, porque con ello se evitó que gran parte del presupuesto se vaya en pago de nóminas tan abultadas, cosa que no sucedió en la administración anterior, que tan solo por decir, quedaron 26 solicitudes en intención de ser parte de la nómina, sin contar las que ya habían sido autorizadas. A “El Pitón” desde el término de su periodo no se le ha visto ser parte de algún acto político ni social. Se desconoce cuál es la razón, pero parece que la política no le pareció la mejor propuesta para ejercer.

¿Solo en planes? En Guamúchil parece que las esperanzas de reaperturar una oficina de la Profeco se han ido perdiendo, y es que procuradores van y otros vienen y nomás no hay para cuándo concreten. Desde la administración de Liliana Cárdenas se dio hasta banderazo a lo que sería la oficina para la subdelegación de la Profeco y se nombró a un responsable, pero no se tuvo de manera formal, con ella se fue este espacio, pero ahora que se encuentra el guamuchilense Gilberto Ojeda Camacho tampoco ha habido la intención de sumarse al trabajo que ya se tenía avanzado y que en su momento tomó a bien el alcalde Carlo Mario Ortiz, sin embargo, las especulaciones que no hay buen trato político entre el actual delegado y el alcalde, se dicen se refleja porque ni de visita de cortesía se le tiene en el municipio al delegado. ¿Entonces será esta situación la que pudiera hacer que no se concluya el que se tenga en el municipio la oficina de la Profeco?

Sin nadie que diga nada. El año pasado la agrupación musical de Los Tigres del Norte celebró medio siglo de carrera artística, y al principio de la administración de Jesús Guillermo Galindo Castro se encontraban trabajando muy de la mano, tanto, que establecieron encuentros en Estados Unidos para acordar acciones para la comunidad Rosamorada, Mocorito, lugar que vio nacer a los líderes de esta agrupación. En su visita a Sinaloa en el 2017 se dijo que para este año que está por concluir pudiera quedar listo el museo, pero solo quedó en eso, en un proyecto, pero que todavía dice “Memo” Galindo que se encuentra en pláticas y que se va a llevar a cabo, ¿cuándo?, no se sabe, pero asegura que Los Tigres del Norte tendrán su museo en Rosamorada.

Una gran tarea. El municipio de Angostura, que está por celebrar su 102 aniversario, no solo se puede decir que es una tierra de gente trabajadora, sino que es un municipio rico en ganadería, pesca y agricultura, y que cuenta con los paisajes más bellos de una bahía como lo es la Santa María, que se encuentra sin tanta exploración, elementos que sin duda deberán saber aprovecharlos para explotarlo turísticamente, labor que sin duda le compete a su director, Juan Carlos González Miramontes. Es sin duda necesario que se sepa trabajar para generar condiciones de poder explotar el turismo que se tiene, porque a decir verdad, sus antecesores nomás no supieron qué hacer y solo adornaron la oficina con su presencia.