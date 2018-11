Doble función. La que no ha puesto nada a la mesa de trabajo es la recién nombrada directora de Turismo en Salvador Alvarado, Herandy Castro Montoya, quien dijo que se está trabajando con seis proyectos, de los cuales son continuaciones, como la miniplaza en la presa Eustaquio Buelna, la segunda etapa de la Plaza Pedro Infante y el Parque Lineal, sin embargo, se espera que no queden en proyecto, sino que se aterricen como una realidad. Porque la actividad de gestión pareciera que se pone a un lado, se le ha visto llegar con el equipo de comunicación a la visita de Sergio Torres, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado, como dirigiéndolos, cuando ahora su encomienda va más allá de una transmisión en vivo, sino de buscar cómo contribuir a las gestiones que se han realizado desde la Presidencia Municipal.

La rifita. Al diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela ya se le conoce por sus cheneladas, y entre ellas se encuentran las rifas con las que se empieza a hacer de un dinerito; ya ha rifado relojes, anillos, y ahora recientemente una camioneta. Pero el diputado ya dio su mensaje en su cuenta de Facebook, porque el afortunado ganador no ha salido a decir este boleto es el mío y con ello la camioneta que rifa el diputado, así que si no aparece el dueño con ella se quedará, así que sobre aviso no hay engaño, porque dice que hará uso de la unidad.

Funcionario de pretextos. Quien no desaprovechó la oportunidad de señalar al comisionado de Pesca, Mario Aguilar, fue el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Torres Félix, debido a que aún no se ha aterrizado el programa de entrega de motores marinos a los pescadores. En su visita a esta ciudad el secretario dijo que el comisionado se ha vuelto un funcionario de pretextos, de excusas, de ser muy burócratico, y que su actitud soberbia está afectando la pesca en Sinaloa, porque el que una familia tenga un motor significa que sea más rentable su actividad, porque con esto tienen un ahorro del 40 por ciento en el costo de la gasolina ribereña, manifestó el funcionario.

El compromiso. Quien se comprometió con los “tragahumo” de Angostura fue la presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez. Durante el evento para poner en marcha la sexta Colecta Anual de Bomberos la alcaldesa tomó el micrófono para dar el discurso oficial del municipio, y en un momento de alegría y euforia le dijo tanto al comandante como al presidente del Patronato de Bomberos que harán una serie de compromisos, entre ellos está que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura deberá entregar el mes que le corresponde el apoyo que llega de parte de la ciudadanía a través del recibo del agua. La finalidad de que este recurso esté en tiempo y forma es para que los bomberos puedan hacer las labores que les competen. ¿Será que al igual que en otros problemas, será ella, con el sentir y la delicadeza de la mujer, quien podrá solucionar estos conflictos, o como la mayoría de los políticos, todo es pura oratoria y de ahí no pasará. Ya veremos si más adelante no habrá conflicto entre la Jumapaang y Bomberos.