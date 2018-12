El verdadero reto. En los resultados de evaluación del logro de aprendizajes en educación básica presentados recientemente por Planea 2018, enfocada en dos campos de formación, Lenguaje y comunicación, y Matemáticas, nuestro estado no presentó un alto nivel de desempeño. El bajo nivel de aprendizaje que presentaron estudiantes de sexto de primaria, es similar en el caso de cerca de 60 escuelas de Salvador Alvarado. Esto señala que uno de los verdaderos retos que afronta la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), a cargo de Juan Alfonso Mejía, es lograr no solo la mejora de la infraestructura de los planteles sino coadyuvar en la mejora de la calidad de los aprendizajes, misión que sustenta a la SEPyC.

Incertidumbre. En el municipio de Mocorito, Valentín Alapizco Arce, comandante de Bomberos, anda con una gran preocupación, y no es para menos ya que la subdelegación que está en la sindicatura de Pericos no tiene instalaciones propias, el local donde está el cuartel es prestado y corre el peligro de cambiar de lugar, pues el dueño del local, que por cierto es grande, rentó una parte pero el arrendatario quiere todo el terreno libre, sin importar el desalojo de Bomberos. Valentín tendrá que hacer labor de convencimiento para quedarse ahí y ya luego hacer todas las gestiones necesarias para que el gobierno municipal les dé un lugar de por vida y así ya no tengan que andar del tingo al tango.

¿Con todas las manos? Aun cuando el proceso de elección de síndico que corre a cargo del municipio debe ser lo más imparcial por ser el órgano que regula, sin embargo la síndica procuradora, Cristina Mápula y algunos funcionarios del DIF se encuentran apoyando a voz abierta a uno de los candidatos por la sindicatura de Pericos, mostrando lo tendencioso que pudiera generar la votación que de paso algunos candidatos y vecinos de Pericos se dicen desconfiar de este proceso que los pone en desventaja porque no pudiera generar una anomalía.

Sin apoyo. Aun cuando el CAM 36 es el único Centro de Atención Múltiple en el municipio de Mocorito, su directora, Perla Gastélum, asegura que se encuentra abandonado por la autoridad, que han venido solicitando al gobierno federal apoyos para mejorar infraestructura y nomás no hubo respuesta. Ahora habrá que esperar con los ajustes y cambios de la nueva administración si los alcanzará la cuarta transformación para recibir apoyos, pero también hay que reconocer que el gobierno municipal nomás se ha hecho el olvidadizo en ser parte de este tipo de acciones de ayuda, tanto que ni siquiera se sumaron a las acciones de recaudación de recursos con la kermés, menos buscar gestiones a través de su responsabilidad.