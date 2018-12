El optimista. A la reunión del Partido Revolucionario Institucional, realizada en esta ciudad, asistió el recién nombrado presidente Jesús Valdés, quien reconoció la pérdida de confianza que existe en la población hacia el partido, pero se mostró muy optimista porque dijo no es una tarea imposible de recuperar la credibilidad ya que el PRI se está fortaleciendo. Incluso afirmó que se posicionarán en el año 2021 en las elecciones locales, discurso que resulta muy optimista ante una realidad en la que persiste el cuestionamiento de la ciudadanía respecto a lo que están ofreciendo los partidos a la sociedad.

La otra realidad. Cabildo abierto ha sido un gran apoyo para el gobierno municipal porque se palpa y se atacan los puntos con mayor necesidad que prevalece en los diferentes sectores sociales, tema que ha venido resaltando como logros el secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Roberto Valenzuela Leal. Pero no solo debe quedar como un logro municipal sino que se debe generar mayor participación ciudadana, no solo de algunos cuantos y ya pactados con las peticiones ante los funcionarios, sino que se elijan a los participantes de cabildo abierto sin colores distintivos, que sea para la ciudadanía en general, quien quiera participar que tenga la apertura para hacer uso del micro, porque dicho está de más, la mayoría son personas ya estipuladas o representantes que ya saben qué van a pedir y hasta casi saben cuál va ser la respuesta que tendrán. Por ello el reto pudiera ser ir directamente a las comunidades y escuchar las peticiones en el cabildo abierto, para que realmente haya apertura a cambios.

Operativos sorpresas. Quienes están más que advertidos son todos aquellos que se dedican al transporte de personal al campo pero que de una u otra manera no están apegados a lo que la ley marca y establece. En pocas palabras, este mensaje va para quienes cuentan con carros ‘piratas’. El delegado de Vialidad y Transportes del municipio costero, Gilfredo Castro Sánchez, dijo que han tomado la decisión de hacer operativos sorpresa en distintos puntos del territorio angosturense, y en caso de encontrarse a una unidad que no cuenta con todos los documentos serán amonestados con salarios mínimos, pero si es reincidente le habrán de decomisar la unidad. Podría estar bien o no, ya depende del cristal con que cada uno lo vea, sin embargo, recordemos que en repetidas ocasiones se ha escuchado esta misma promesa de hacer el trabajo como se debe hacer, felicitando a quienes están dentro de la ley y castigando a quienes están quebrantándola, pero tal parece que cuando realmente se debe hacer es cuando las piernas tiemblan. Será acaso este nuevo delegado quien ponga orden en un municipio con tantos problemas por el tema de las unidades al campo. Ya veremos.

Bien ajustados. Desde el año pasado la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura trabaja con números rojos, cuando no se destapa un hoyo se tapa otro, el caso es que siempre se jinetea el poco recurso con el que se cuenta para ir saliendo al paso. Hace unos días aún con las crisis financieras el secretario del Ayuntamiento, Heriberto Tapia, dijo que se acordó apoyar a la paramunicipal con 1.2 millones de pesos aproximadamente, para que se pueda hacer el pago de aguinaldos a tiempo, porque de no tener ese apoyo financiero pudiera fallar en ese beneficio a los trabajadores y despertar otra crisis más en el municipio.