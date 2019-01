Reclamo. En la visita del presidente de la república no faltaron las pancartas de ciudadanos manifestando su inconformidad, pero no todas estaban dirigidas al mandatario. Una de tantas se dirigía al presidente municipal, Guillermo Galindo Castro, donde expolicías despedidos reclaman despido injustificado y traerlos mentira tras mentira porque dicen que no se cumplen con los requerimiento de pago por sentencia de juicios de cinco años. Los manifestantes expresaron que la única respuesta es que los juicios se tardarán por lo que a través de un escrito en una lona expusieron su hartazgo contra las autoridades municipales.

La explicación. ¿El por qué Mocorito para este arranque del programa? Vaya explicación que dio la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller que sin duda dejó a más de alguno con el silencio en la boca al reconocer la vasta historia cultural de Mocorito, trabajo que se rescató en investigación histórica de los avances en el desarrollo desde que fue conquistada por los primeros escritores que reconocieron en este Pueblo Mágico para que fuera llamada Atenas de Sinaloa. El dominio de la lectura de la investigación fue reconocido por muchos de los mocoritenses, quienes rescataron que este tipo de programas van a coadyuvar a generar mayor desarrollo de los pueblos.

Más que listo. El actual coordinador de la zona 03 de Cobaes, César Fredy Montoya, siempre ha hecho saber su interés de abanderar al tricolor por la presidencia municipal de Salvador Alvarado. Y es que no pierde la oportunidad de decirle al presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, que es su soldado y que está en la misma tesitura de buscar la candidatura. Pareciera que la esperanza de ser contemplado no se ha aminorado, al contrario, ha sabido esperar y considerarse uno de los posibles candidatos, y aunque aún es una fecha adelantada su interés no baja.

Pide auxilio. En Angostura, la Cruz Roja subdelegación Chinitos está en problemas, no en cuestiones de infraestructura y de herramientas para desarrollar las labores diarias, sino porque carece de personal para atender las emergencias que se presentarán, y lo lamentable del caso es que la benemérita institución no tiene recursos económicos para contratar gente. En su desespero por tener socorristas, la administradora Alma Yuridia López convoca a los ciudadanos de Chinitos a integrarse como voluntarios, pero muchos no quieren asumir esa gran responsabilidad de salvar vidas debido a que todo será por amor al arte. Imuris Jadriel Higuera Araujo, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Angostura, debe tomar cartas en el asunto y apoyar a Alma en la búsqueda para que la subdelegación de Chinitos no desaparezca por falta de personal.