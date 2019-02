¿Alcanzará para tanto? Hace unos días la alcaldesa de Angostura Aglaeé Montoya Martínez argumentó que no se han comprado los vehículos que necesita el Ayuntamiento para las diferentes direcciones de áreas debido a que las empresas cerveceras no han pagado los permisos para vender sus productos en el municipio. Cosa curiosa la tesorera Alma Judith Solís Chávez también está esperando dicho recurso pero para saldar la deuda de dos millones de pesos que tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Seguro Social. ¿A poco el dinero que proporcionarán las empresas cerveceras alcanzará para tanto o de plano no se pusieron de acuerdo tanto la alcaldesa como la tesorera en saber en qué realmente se va a invertir este recurso?

Plan “B”. A más de dos meses de que se anunciara que ya no hay espacios en los panteones, el municipio no ha logrado obtener recurso para la adquisición del terreno. Al parecer la gestión del presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez está en marcha, pero la demanda de espacios podría aumentar si no se resuelve pronto este pendiente. A esta situación se le suma que pese a no tener espacios el municipio no ha fomentado otras alternativas en la población, como la cremación. Es bien sabido que los recursos estatales y federales toman tiempo en lograr obtenerse, por lo que más bien el Ayuntamiento deberá considerar un plan “B” para ofrecer a los ciudadanos una alternativa de dónde sepultar a sus familiares.

Sin previsión. La celebración de la fiesta del Carnaval en la región del Évora no es nueva y pareciera que los directivos, supervisores y hasta los Servicios Regionales de la SEPyC, encabezados por Lizandro Sillas López, desconocen el ausentismo, y es que hasta ahora no se contempla la suspensión de clases por esta festividad muy arraigada ya en su pueblo, y a lo que dice el jefe de la SEPyC en la región, es que no se contempló en el calendario escolar, que está por demás decir se establece en coordinación con cada escuela y las supervisiones escolares. La situación es que siempre se deja al último y al libre albedrío de los padres de familia si llevan o no a sus hijos a clases y para luego anunciar sanciones que dicho está de más, nunca se aplican.

No puede haber cambio. En Angostura se esparcía un secreto a voces de que al interior del Comité Municipal del PRI habría una tremenda sacudida, y para el mediodía de ayer supuestamente estaba confirmada la salida del presidente Héctor Hugo López Gaxiola, quien a mediados de septiembre pasado fue el primero en dar el grito de desacuerdo cuando la actual alcaldesa nombró parte de su gabinete, incluso señaló que entre ellos había tres que no tenían sangre priista. La relación desde entonces fue distante y con la llegada de Jesús Valdés Palazuelos al PRI en Sinaloa, el rumor de la próxima salida y su ingreso a un espacio en la Presidencia Municipal sonó fuerte pero de eso no había nada de realidad. Aún con todos esos rumores, ayer finalmente no se concretó la llegada de un nuevo dirigente al Comité Municipal, pues mientras el presidente actual no renuncie voluntariamente esto no se puede dar hasta que cumpla su periodo al frente del partido.