Unas por otras. Después de tantas dificultades en el parque Alameda por el sistema de agua potable obsoleto, el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (Jmapam), Fernando Nájar López, se dio a la tarea de implementar un sistema independiente para este sitio y que el agua tuviera suficiente presión y abasteciera en toda la zona, lo cual finalmente está rindiendo resultados favorables para los mocoritenses y los vecinos de la Alameda, aunque cabe señalar que la problemática por el desabasto del vital líquido persiste en algunas zonas, lo que hará que se tengan que buscar otras medidas ya que se avecina la temporada más fuerte de sequía.

Ruta Évora. Autoridades de la Región del Évora unieron fuerzas para promover su oferta turística como un solo destino, con la ruta regional llamada Ruta Évora, así lo informó el presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez. No se confunda este proyecto con la ruta Sebastián de Évora, que tiene tiempo queriendo despuntar y aún no se concreta a pesar de tener muchos años que empezó a sonar principalmente para el comercio local como un beneficio que lo ayudaría a repuntar. Sin duda, esta nueva opción representa una gran apuesta para los municipios, pero ojalá y no se estanque en planes y se lance pasando Semana Santa, como se tiene previsto.

Daños prematuros. Hace dos administraciones que se llevó a cabo la obra de ampliación de la carretera Guamúchil-Angostura, en el tramo del entronque con la México 15 y el Dique Aeropuerto, pero recién se abrió a la circulación comenzaron a surgir los problemas, ya que el Implan hizo diversas observaciones a la SCT siendo todavía presidenta municipal Liliana Cárdenas Valenzuela, pero además de todo lo que se vio en ese entonces, actualmente a pocos años de ello, la carretera presenta daños serios y que pueden ser mayores si no se atienden pronto, como baches que están apareciendo a la altura de las albercas municipales. Cabe recordar que la inversión para esta obra fue de 20 millones de pesos.

Reto de la administración. Uno de los retos que la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, dice tener durante su administración, es en el tema de cultura, por lo que busca rescatar la Casa de la Cultura, inmueble que ha ido deteriorándose con el paso de los años sin que se le preste especial atención. Cabe recordar que hace un par de años se comenzó con dichos trabajos, pero por falta de recursos estos quedaron detenidos, y hasta la fecha, no se han continuado; asimismo, hay que señalar que al inicio del mes en curso la edil angosturense se reunió con el delegado del INAH, Francisco Ríos, quienes acordaron poner en marcha diversos proyectos para rescatar algunos espacios públicos de cultura.