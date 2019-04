El impuntual. Tras anunciar que llegaría minutos después de las 13:00 horas de ayer, de último momento el diputado federal, Fernando García Hernández, avisó que llegaría una hora más tarde al Museo a Pedro Infante, en la ciudad de Guamúchil, donde lo esperaban los medios de comunicación. Pero al parecer el diputado se retrasó en alguna reunión prioritaria que cumplir con su palabra de llegar a determinada hora. Esta impuntualidad se ha vuelto común en los funcionarios no solo federales, sino de todos los niveles, que cambian su conducta al asumir un puesto público, porque mientras andan en campaña el trato a la prensa es muy diferente.

No han entendido. El pasado mes de febrero en Mocorito se aplicaron dos multas por tirar basura y escombro en la ribera del río Mocorito, acción que ya se venía anunciando por el coordinador de Ecología, Wálter Pérez, pero al parecer algunos ciudadanos no han entendido que esta medida no solo se llevará a cabo en la periferia de la cabecera municipal, que es donde se han detectado los tiraderos clandestinos, sino que, peor aún, hay quienes queman basura en pleno casco urbano, razón por la que ya se atendieron quejas al respecto, según dio a conocer el juez de Barandilla, Yaír Gil. Tal vez faltará aplicar más mano dura en estos casos, para que así la población entienda que no deben cometer este tipo de actos.

Apoyo por mientras. Ante las carencias económicas por las que atraviesa actualmente el Cuerpo de Bomberos de Angostura, debido a que les cancelaron el crédito para cargar combustible, el Ayuntamiento y productores agrícolas los apoyaron con varios miles de pesos para que cuenten con combustible durante este periodo de asueto, lo cual, según el comandante José Humberto Romo Valenzuela, es un respiro para ellos, pues así podrán atender cualquier situación que se presente; pero como todo, también hay un lado malo que se debe atender rápidamente, y es que el crédito para los “tragahumo” sigue cancelado, por lo que una vez que pase Semana Santa, ¿qué pasará?

Goteras y afectaciones. Mucho se ha hablado de la crisis en el Ayuntamiento de Angostura, lo cual podría explicar que la impermeabilización del techo del edificio de la Presidencia Municipal no se haya realizado en administraciones anteriores a pesar de ser un problema que se viene arrastrando desde hace años, por lo cual ya se está analizando en Cabildo una de las propuestas de la que se tiene el precio, mientras que hay otra que resultaría más cara pero sería de mayor calidad, según la información que les dio a conocer el director de Obras Públicas, Álvaro Camacho. Cabe mencionar que este trabajo es algo que debe hacerse, pues no solamente el edificio se deteriora, sino también el mobiliario y los plafones debido a las goteras que hay en el techo.