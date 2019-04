Bien obsoletos. Si se quiere tener un mejor municipio y más organizado, el secretario del Ayuntamiento de Angostura, Heriberto Tapia Armenta, tendrá que ponerse las pilas y movilizar a su grupo de colaboradores para actualizar lo más pronto posible los reglamentos que se tienen, ya que muchos están obsoletos y otros tienen artículos que ya no aplican. Tapia Armenta debe estar consciente de que el más urgente de todos es el reglamento del Comité de Planeación, que desde 1996 no ha tenido modificaciones, al igual que el de Consejos Cívicos, de Mercado y de Deportes, que desde 1998 no han sido tocados.

La polémica. La publicación de una denuncia por quema de basura en un domicilio del municipio de Mocorito que atendió la Secretaría de Seguridad Pública el día martes, desató una enorme polémica de comentarios entre los ciudadanos que reconocían la importante labor de los elementos de Seguridad que acudieron a la vivienda de la ciudadana para notificarle sobre el acto en que estaba incurriendo y las consecuencias de esto, así como la sanción que procedería en caso de no acatar la normativa. Asimismo, le recriminaron al presidente municipal Guillermo Galindo su incongruencia por la falta de atención a las quemas que se registran en basurones clandestinos.

Llegará la justicia. Tras varios meses en que familias de la colonia Linda Vista que viven en zona de riesgo por inundaciones hicieran la petición para ser reubicadas, la gestión parece que se concretó, luego que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez implementara encuentro con el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Salvador Reynosa Garzón. Las 22 familias que se encuentran en zona de riesgo podrán en unos meses más ser reubicadas.

Pasan la meta. Siendo apenas el primer trimestre del año, Mocorito ya cuenta con casi 1 millón de pesos de ingresos por pago de predial de parte de los contribuyentes del Pueblo Mágico, resultado que fue anunciado por el tesorero Jaime Angulo. Los meses de enero y febrero se les autorizó de parte del gobierno, y ellos de manera independiente se dan el beneficio de aumentar la prórroga hasta el mes de marzo, lo cual en este año se extendió un mes más, motivo suficiente para que en este lapso lograran superar la meta establecida, con acciones que motivaron a los ciudadanos a pagar y con ello generar que se superara la meta.