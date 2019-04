El nerviosismo. El despido masivo de personal en el Ayuntamiento de Angostura para ajustar la nómina también puso a temblar a los funcionarios de primer nivel, y esto se vio reflejado en la reunión que sostuvo ayer la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez con todos ellos. Algunos muy temerosos, tomando en cuenta su desempeño, pensaron que ahí les daría las gracias por haber colaborado en la administración, y todos sentaditos en la sala de Cabildo esperaban las palabras de la mandataria, quien relajó el tenso ambiente al decirles que la plática se iba a tratar del cómo fue para Angostura el periodo de Semana Santa y las cosas que se tenían que mejorar. Pasado el nerviosismo, las risas y uno que otro chascarrillo entre los funcionarios no se hicieron esperar, y al final de cuentas todos salieron contentos.

Esperando. Sentadita en la silla para no cansarse mucho es como espera la regidora por el PAS, Dalila Félix Rodríguez, quien en la última sesión de Cabildo, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, solicitó al tesorero municipal Jaime Enrique Angulo un informe más desglosado de los ingresos y egresos de la organización de la fiesta del Carnaval Mocorito 2019. A principios de la semana ya empezó a recordarle de este informe, sin embargo, dio un brinco y dijo que de no obtener el documento con el desglose, pudiera haber consecuencias. La realidad es que en la organización de esta fiesta es más lo que se gasta que lo que se recupera, pero siempre, como reza un dicho, cuentas claras… administraciones largas, así que lo único es ser claros con el recurso.

Sin favoritismo. El gerente del Módulo de Riego 74-2 en el municipio de Salvador Alvarado, Olegario Castro, fue muy claro ante el reciente señalamiento de un grupo de productores agrícolas de la comunidad El Serrano, Guasave y comunidades aledañas, que el problema de desabasto de agua tiene que ver también con que los productores no respetaron el plan de siembra y que la demanda de agua semanal que se le suministra al módulo no siempre puede dar cobertura en tiempo y forma a todos los riegos, por lo que pide a la comunidad esperar su turno para atender los cultivos que presentan mayor necesidad. Aclaró que en el suministro de agua no se está favoreciendo a nadie, pero reconoce que es posible que algunas personas que abastecen el agua estén incurriendo en esas viejas prácticas de brindar más agua de lo permitido y recibir algo a cambio.

No hay olvido. Aclarando amanece, fue lo que dijo la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien luego que se dijera que tenía abandonados los campos pesqueros Playa Colorada y Costa Azul, tras los banderazos de construcción de obra en lo que la gente conoce como ‘La Plantona’, en La Reforma, dijo que su gobierno no ha terminado y que también tiene proyectos importantes, pero que le tuvieran paciencia, porque a como encontró la Presidencia y el raquítico presupuesto con el que recibió la administración, el paso debe ser lento y bien analizado para no malgastar los recursos. Así que pidió paciencia y aseguró que ya se está trabajando en los campos pesqueros y que en breve se verán los beneficios.