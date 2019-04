Incoherencia. Las palabras del delegado de Vialidad y Transportes, Leobardo López Montoya, no concuerdan con sus acciones, debido a que informó que están trabajando arduamente en la rehabilitación de las paradas del transporte público, pero lo que se puede apreciar en uno de esos lugares, ubicados en la calle Mariano Escobedo, es totalmente lo contrario, debido a la falta de señalamiento que indique ser una parada de camión urbano, sin mencionar las bolsas de basura acumulada en la calle Mariano Escobedo puestas por los restauranteros que se encuentran ahí obstruyendo el paso o la estancia de espera de los usuarios y que además es donde se supone deben estacionarse los choferes. Motivo por el cual primero se debe verificar lo que se está haciendo antes de decir las cosas.

Ni sus luces. El nuevo titular del programa Prospera en la región del Évora, Jesús Ramón Ayón Bojórquez, que recientemente tomó el cargo, al parecer todavía no puede brindar información a la prensa de las actividades que se encuentran realizando y los detalles de las nuevas reglas de operación del programa, porque desde hace más del mes que se buscó contacto con él para conocer cómo funcionará Prospera con el nuevo Gobierno Federal, pero hasta el momento no ha mostrado interés por informar detalles a la ciudadanía. Al parecer está muy ocupado o todavía no se percata de que parte de sus funciones como servidor público es informar.

El fuerte ajuste. La guillotina está a todo lo que da en el Ayuntamiento de Angostura, pues es sabido que recientemente se despidió a 44 empleados, pero las cosas no han parado ahí, ya que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y la tesorera Alma Judith Solís Chávez ocupan recortar a más trabajadores para ajustar el pago de nómina en la Comuna, pues sigue estando alto, por tal motivo, por los pasillos de la Presidencia se ventila que 30 personas más saldrán en los próximos días, y por si esto fuera poco, a los directores de área se les bajará el sueldo en un 16 por ciento, en tanto que los de segundo nivel percibirán 10 por ciento menos de paga quincenal.

Un buen ejemplo. En las playas de Angostura, como El Médano Blanco, Costa Azul y La Reforma, el actuar de la gente en el manejo de la basura fue un ejemplo que los directores de Ecología, Abelino Angulo Angulo, y de Obras y Servicios Públicos, Álvaro Camacho Beltrán, pusieron, y es que dicen que el ejercicio de conscientización fue muy bien tomado por los ciudadanos, quienes dejaron menos cantidad de basura en las playas y no se arrojó al mar los desechos. La cuadrilla de trabajadores que se tiene en las playas ha señalado que este año se ha visto reflejado en la poca cantidad de basura que se ha recogido, la educación ecológica que han venido adquiriendo los visitantes de las playas, porque fue mucho menos el daño al medio ambiente y a la fauna marina.