Ni para dónde hacerse. Aun cuando la queja de productores se levanta y hace resonancia en las oficinas del Módulo de Riego 74-1, el presidente de este organismo, Wilfrido Bejarano Lerma, fue más claro y directo, al decirles a los agricultores que si han presentado algunos problemas por la falta de agua, sobre todo en los últimos riegos en los cultivos de maíz, es porque ellos mismos no respetaron el plan de siembra que se fijó de 60 por ciento de alta demanda y el 40 por ciento de baja demanda. Si hay algo que caracteriza a los productores del municipio de Angostura es presentar este tipo de fallas, al no cumplir con los planes de siembra y presentar estos ajustados momentos, que de una manera u otra logran salir adelante, sin embargo, este problema pudiera acarrear consecuencias de no generar una mayor organización en la realización de la siembra.

Haciendo la talacha. Aun cuando la situación financiera es crítica, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, parece no tener freno, y prueba de ello es que luego que se anunciara que no recibirían 15 millones de pesos de las participaciones federales debido a la poca recaudación que se registró el año pasado, el mismo día se trasladó a la Ciudad de México para emprender la gestión ante la Conagua para lograr entubar el canal que cruza por la cabecera municipal, desazolvar el río y tocar el tema de la deuda que tiene la paramunicipal de 4 millones de pesos y que tiene bloqueada a ésta para accesar a recursos de programas federales. Sin duda los esfuerzos van encaminados a generar condiciones de un municipio estable y con rastros de avance de desarrollo.

En unidad. Aun cuando el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tiene dirigencia en el municipio de Salvador Alvarado, la coordinadora, Paulina Sáinz, asegura que la militancia se encuentra unida trabajando para sacar adelante los pendientes y fortaleciendo al partido para hacer frente a los procesos electorales que se avizoran. Muestra de ello es que son 180 comités internos que están conformados hasta con 10 personas, que son la base principal con la que se encuentran trabajando. Sin embargo, hasta ahora cuenta con 50 militantes activos que mantienen la agenda de trabajo del partido, y que con ello empieza el fortalecimiento de la base de la militancia para consolidar un partido fuerte y unido.

En espera. Para poder que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) declare como Bandera Blanca en alfabetismo algún municipio o estado, debe contar con menos del 4 por ciento en ciudadanos que no sepan leer ni escribir. A pesar que en Salvador Alvarado alumnos de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) apoyaron de manera gratuita a los adultos mayores que no sabían leer y escribir para que aprendieran, ayudando a que el porcentaje disminuyera hasta llegar a un 2.5 por ciento, las autoridades internas del ISEA no se han dado el tiempo para acudir al municipio y realizar su trabajo.