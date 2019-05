Uso y abuso. Una observación que merece ser señalada es que, como cualquier otro programa social, los protocolos que se utilizan para determinar quiénes en verdad necesitan los apoyos para los cuales está destinado determinado programa de la Secretaría de Desarrollo Social, requieren de filtros de verificación. De no ser así, el recurso no llega a los verdaderos beneficiarios, sino que algunas personas se aprovechan de la situación y abusan de ello; como en el caso de los desplazados por la violencia en Sinaloa, un tema muy delicado y sensible para quienes han pasado por esta situación, pero que durante los censos que realiza la Sedesol, a cargo de Álvaro Ruelas Echave, no está exenta de casos donde se pudiera hacer un mal uso y afectar a los beneficiarios reales, por lo que el secretario deberá contar con la certeza de que dichos censos cumplan con la debida confiabilidad.

Ahora sí. La gente del campo pesquero La Reforma, en el municipio de Angostura, por fin está de acuerdo con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con el apoyo que les brindó en esta ocasión durante la Jornada Puro Sinaloa y los diversos servicios que ésta ofrece, ya que anteriormente había visitado al campo pesquero durante la temporada de Cuaresma para hacer entrega de producto de escama, pero a los habitantes se les hizo una burla dicha acción, debido a que solamente les entregaban de tres a cuatro pescados por hogar y en algunos no les alcanzaba. Al parecer en esta ocasión el mandatario estatal sí quedó bien con los habitantes de la sindicatura más grande de Angostura.

Se previenen ante la sequía. Aunque al parecer este año la sequía no ha azotado al municipio de Mocorito como anteriormente lo había hecho, pues en el 2018 ya se requerían acciones cuando aún no terminaba el mes de febrero, el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Fernando Nájar López, señala que ya están planteando acciones para que la sequía no los tome por sorpresa, pues cabe recordar que este fenómeno en el municipio serrano se presenta con gran fuerza. Por el momento la solicitud de apoyo a la Conagua y la Ceapas se estará haciendo como en años anteriores, mientras que a nivel local se tienen proyectados un pozo profundo y una planta potabilizadora. Aun así, a Mocorito le urgen acciones definitivas en el tema, pues por más que se esfuercen las autoridades, siempre hay quejas entre la población debido a la falta de agua.

Cuento de nunca acabar. Luego de que en el primer y segundo cuadro de la ciudad de Guamúchil las autoridades municipales de Salvador Alvarado continúan buscando que los comerciantes acaten el reglamento y no invadan zonas prohibidas en la vía pública con sus establecimientos, ahora también salieron a hacer una revisión en la periferia de la ciudad, encontrando una construcción irregular de un negocio en la entrada al fraccionamiento Prado Bonito, sin que localizaran al propietario. La pregunta es si la gente no busca informarse hasta dónde pueden avanzar en este tipo de construcciones, o si a las autoridades les hace falta un mayor trabajo de conscientización para dar a conocer el reglamento y evitar que se siga dando el problema; aunque también hay que mencionar que es un trabajo que se viene haciendo desde años atrás.