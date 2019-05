Promesas de campaña. En la comunidad Las Cabezas, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, un grupo de madres de familia tiene desde hace tiempo una petición sobre la necesidad de que sea reubicada una techumbre localizada a unos metros de la escuela primaria Venustiano Carranza, en una Casa Ejidal, para ser trasladada al patio del plantel. Ésta fue una promesa de campaña del actual presidente de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, según comentaron las vecinas de la comunidad Las Cabezas, quienes no dejaron pasar la oportunidad para expresar su sentir ante la promesa incumplida de que se les apoyaría con esta petición, pero a poco más de seis meses de haber iniciado la segunda administración del actual alcalde, es momento que no llega el apoyo.

Sin fecha definida. A pesar que desde el 1 de mayo dio inicio la veda de algunas especies marinas como el tiburón, la mantarraya y la jaiba, Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado, señala que aún no tiene una fecha establecida en la que dará inicio el programa de Empleo Temporal, el cual tiene como principal objetivo ayudar a los pescadores y evitar que dejen de laborar por el tiempo que dure la veda y, de esta manera, no se vean afectados en cuestión financiera, situación que pone en riesgo la economía de los pescadores y sus familias. Si no hay fecha para arrancar con el programa, el panorama se ve complicado para quienes trabajan y dependen de la pesca al entrar en veda las especies, lo que obliga a los pescadores a buscar fuentes de trabajo fuera del municipio o incluso en otros estados.

¿Y la ayuda? Las condiciones en las que reciben clases los alumnos de preescolar y primaria en la comunidad Acatita de los Castro, en el municipio de Angostura, no son las mejores a pesar de las peticiones de apoyo que se han hecho, incluso según dice la maestra Hilda Martínez, el director de Obras Públicas, Álvaro Camacho, acudió a revisar la improvisada aula, pero aun así, no es suficiente, al tener un sinfín de carencias, incluso no cuentan ni con el mobiliario adecuado, y aseguran que han solicitado el apoyo del Conafe pero siguen en las mismas. Cabe recordar que hace algunos días el delegado del Conafe, Mario Alfonso Valenzuela, declaró que en cuestión de infraestructura no les corresponde a ellos brindar atención, sino al Gobierno del Estado; entonces, como dirían en los capítulos de El Chapulín Colorado: “¿Quién podrá ayudarlos?”.

El temor previo. De acuerdo a declaraciones del presidente del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano, los productores optaron por sembrar menos hectáreas de sorgo este ciclo ante el temor de ser víctimas de la plaga del pulgón amarillo, debido a lo feroz que puede llegar a ser con dicho cultivo, principalmente si las temperaturas llegan a ser muy elevadas, lo cual hace que el temor de los agricultores tenía mucha razón de ser, ya que se han registrado temperaturas hasta de 40 grados, lo que pudo haber propiciado graves pérdidas para el campo.