Los ahogan las finanzas. Los bomberos de Mocorito y Angostura están atravesando por una difícil situación financiera, y es que en lo que va del 2019 no han recibido un solo peso del dinero que mes tras mes debería depositarles el Gobierno del Estado, situación que los ha llevado a manifestarse de manera pacífica y así ejercer algo de presión para ver si se destraba el recurso. Cabe mencionar que el comandante de Bomberos Angostura, José Humberto Romo Valenzuela, y el personal pintaron leyendas en los cristales de las unidades para dar a conocer la problemática, pues no tienen combustible para salir a los servicios en dos de los vehículos de emergencias, mientras que en la unidad de rescate no tienen ni medio tanque, por lo que trabajarán hasta donde el combustible lo permita. Por otro lado, en Mocorito ya adeudan cinco quincenas al personal de paga y tienen problemas con el equipo, pues algunas baterías no sirven, al igual que las “quijadas de la vida”. De no destrabarse el recurso, el cual ronda los 200 mil pesos, el trabajo de estas corporaciones se vería seriamente mermado y, en este sentido, la ciudadanía estaría desprotegida en caso de un siniestro.

A discreción. Muy reservado se ha mantenido el diputado federal Fernando García Hernández sobre el tema del retardo en los recursos federales destinados a Sinaloa. A discreción parece mantener su postura respecto al por qué no han llegado las partidas para la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), ya que cuando se ha buscado un acercamiento para que responda como autoridad ante este tema e informe sobre lo que está pasando, no ha respondido. Esta falta de recursos ya está afectando la mejora de la infraestructura de los planteles educativos, una de las mayores demandas que reciben los municipios.

Dejó mucho qué desear. A la directora de Deportes de Angostura, Carmen Janeth Escobar, le faltó autoridad y colaboración en el partido final del Futbol Ejidal categoría Segunda Fuerza donde Costa Azul y Chinitos disputaban el título, ya que luego de presentarse un conato de pleito entre algunos jugadores y la porra de ambos equipos, la funcionaria, que era la directora técnica de Chinitos, le pidió a sus jugadores que abandonaran la cancha argumentando falta de garantías (que hay peligro). Pese a ser la jefa del deporte municipal, a Carmen Janeth Escobar le faltó diálogo para ver el cómo continuar el partido, tampoco colaboró con el presidente del torneo para que estuviera presente una patrulla de Seguridad Pública y pusiera orden. Un servidor público lo es las 24 horas del día, pero en ese momento Carmen Janeth Escobar se quitó la investidura de la Dirección de Deportes para ser la entrenadora de Chinitos y de cierta manera colaborar en que las cosas se salieran de control.

Desorden. Al parecer en el tianguis del Centauro del Norte, en Guamúchil, no hay quién ponga orden, tanto en el acomodo de los tianguistas como en el flujo vehicular, pues algunos vendedores colocan su mercancía sobre la calle, con lo cual provocan que la gente tenga que caminar más al medio y, esto, a su vez, provoca que los automovilistas tengan menos espacio para circular. Cada fin de semana se hace un caos principalmente para los conductores que atraviesan esa calle, y la misma gente señala que es mínima la presencia de patrullas para, al menos, controlar la circulación y evitar que se registre algún accidente.