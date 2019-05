Se fueron molestos. Algunos con cierto nerviosismo, otros con mucha ilusión, los siete síndicos de Angostura arribaron a la sesión de Cabildo de ayer por la tarde para escuchar la respuesta final sobre el aumento de sueldo que habían solicitado, el cual correspondía a un 40 por ciento. Pero cuál fue su sorpresa, pues como en estos momentos las finanzas del Ayuntamiento no están muy bien, los ediles y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez solamente les aprobaron el 10 por ciento, cantidad que no les agradó. Adrián Medina Ramos (Palmitas), José Rosario López (Alhuey) y Pazcasio Rivera Parra (Gato de Lara), externaron sus puntos de vista y por la labor que desempeñan pidieron reconsiderar las cosas y hacer una nivelación de sueldos en comparación con los funcionarios, pero todo quedó ahí, ya que la votación estaba dada. Con cierto descontento, los siete síndicos abandonaron la sala de Cabildo.

La historia de cada año. En estas fechas es común que surjan posturas por parte de los floristas de la ciudad de Guamúchil para no permitir la instalación de los llamados ‘golondrinos’ durante el 9 y 10 de mayo, pues aseguran que esto les afecta en sus ventas al ser una competencia desleal. Al respecto, el oficial mayor, José Antonio Gallardo Angulo, afirma que no permitirán la instalación de ‘golondrinos’ y, según comenta, ya fueron negados dos permisos para vender en la vía pública en estos días, lo cual puede ser un punto a favor para los floristas, quienes año con año mantienen esta petición a las autoridades, quienes habrán de estar vigilantes de que se cumpla con el reglamento.

Profesionalización. Quien busca que los trabajadores sindicalizados tengan un nivel profesional, es la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y con esto pretende que los empleados estén cada vez mejor preparados para que en un futuro puedan aspirar a ocupar un puesto de primer nivel. La pregunta que surge es qué tan viable sería que los miembros del Sindicato ocupen un lugar en el gabinete de un alcalde; mientras que, por otro lado, de llegar a establecerse esta propuesta se tendrían que pensar muy bien en un reglamento para evitar posibles problemas en un futuro.

Las ausencias. Inesperadamente se registró la ausencia del alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, en la sesión de Cabildo del pasado martes, al igual que tampoco estuvo presente en el Cabildo Infantil celebrado ayer. Con estas ya son varias las sesiones a las que falta y es sustituido por el secretario José Noé Contreras Avendaño. Pero dentro de las ausencias de esta semana, la salida del primer edil mocoritense surgió debido a que se tenían que traer cuatro camiones al municipio, los cuales servirán como transporte escolar de diferentes comunidades a la cabecera. Cabe mencionar que la promesa de dichas unidades se dio desde el pasado mes de agosto y por diversos motivos no se podía concretar, por lo que en algunos poblados seguían exigiendo dichos camiones y para su sorpresa no son dos como se había mencionado, sino cuatro, situación que justifica las ausencias de esta semana. Lo que sí no se sabe es el motivo por el cual no estuvo en las primeras sesiones.