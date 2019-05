Siguen sin Rastro. Desde hace cuatro meses está la propuesta de elaborar el reglamento del Rastro Municipal en Mocorito, y a pesar de ya estar elaborado, aún no se da a conocer. El regidor Julio Medardo Serrano, quien es integrante del Comité de Mercado Municipal y Rastros, asegura que están a la espera de que lo den a conocer, lo que indica que las personas que se dedican a la matanza de animales realizan sus actividades desde sus hogares, lo que puede provocar un foco de infección grave para las familias del municipio, mientras tanto, no se cuenta con un lugar adecuado para realizar los sacrificios de los animales.

‘Bombazos’ anticipados. Aún faltan 13 días para el Día del Estudiante y esta semana ya se presentaron problemáticas relacionadas con dicho festejo, pues hace un par de días varios estudiantes de preparatoria fueron llevados a Barandilla luego de participar en una ‘guerra de bombazos con agua’, lo cual se viene haciendo desde muchísimos años atrás durante el Día del Estudiante, pero esta vez los menores comenzaron con mucha anticipación, y el problema no fue que se lanzaran bombas con agua, sino que afectaron a los automovilistas que circulaban por la zona, en la colonia Morelos. Ante tal situación, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime David Silva García, asegura que se mantendrán los rondines de vigilancia para evitar este tipo de actos, por lo que llama a los estudiantes de nivel preparatoria y secundaria a evitar cometer estas acciones, y de hacer las famosas ‘guerritas’, sea en un lugar adecuado, donde no afecten a terceros.

Niños no registrados. El contar con el acta de nacimiento es un derecho de todos los niños y, según se indica, deben ser registrados en un lapso de 30 días posterior a la fecha de nacimiento, pero aunque parezca algo difícil de creer, en Angostura se han detectado casos de infantes que no aparecen en los libros del Registro Civil, lo que implica un trabajo duro para el Sistema DIF Municipal, según comenta el presidente del Sistema, Ángel Andrey Angulo, así como el titular del Departamento de la Defensa del Menor, Isaac Angulo. Lo preocupante salió a flote en la sindicatura de La Reforma, donde detectaron cuatro casos, además de que se han encontrado con niños de 10 años que no están registrados, lo que los pone en alerta, pues es un indicador de que puede haber más menores sin identidad en el municipio.

Más vale prevenir. Donde al parecer no quieren que la temporada de lluvias los agarre descuidados es en el municipio de Angostura, ya que luego del caos que se registró tras el paso de la tormenta tropical 19-E el pasado mes de septiembre, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ya sostuvo una reunión con presidentes de los módulos de riego y representantes de organismos agrícolas para ir estableciendo acuerdos y estrategias que permitan prevenir los estragos que algún fenómeno meteorológico, como el del año pasado, pudiera ocasionar, ya que además de afectar a las familias en sus patrimonios, también los productores agrícolas pueden tener graves pérdidas.