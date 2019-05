Le están haciendo la lucha. Como los problemas financieros están a la orden del día en el Ayuntamiento de Angostura, y de pilón no recibirá aproximadamente 15 millones de pesos de participaciones, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y la tesorera Alma Judith Solís Chávez se ajustan el cinturón y están buscando estrategias para gastar lo menos posible y que les alcance el recurso que tienen, es por ello que pese a las molestias de varios funcionarios, les bajaron el sueldo y ahora buscan hacer que la ciudadanía pague el impuesto predial urbano en línea, sin tener que ir a la Presidencia. Lo malo es que todavía no tienen definido nada, pues solo hay pláticas con algunos bancos para hacer realidad el proyecto; por otra parte, primero deberán tomar en cuenta que no toda la gente sabe utilizar este tipo de sistemas.

¡Ya basta! Quien pidió un alto definitivo a los problemas de incendios en el basurón de Tamazula II, en Salvador Alvarado, fue el coordinador de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Fausto Enrique Favela Carrillo, pues aunque reconoce que los pepenadores que llegan al lugar tienen necesidad de ganar un peso para subsistir, señala que son ellos mismos quienes provocan los incendios, al ver que mientras se quemaban los desechos, estas personas se encontraban removiendo la basura en busca de latas o algo que les pudiera generar una ganancia. Favela Carrillo exige que se ponga mano dura a los pepenadores y, de ser necesario, sacarlos del basurón por un tiempo cuando se presente algún siniestro, hasta que entren en razón.

Llamado. Con la firme convicción de realizar acciones ante los problemas ambientales, se formó ayer el Consejo Ciudadano de Ecología de la Región del Évora. El evento, presidido por EcoAgro Guamúchil, congregó a una importante cantidad de participantes. Su presidente, Bernardo Castro Medina, aclaró que la intención es lograr trabajar de manera conjunta con el Gobierno Municipal, sin involucrar “lo político”. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a trabajar de verdad en atender las problemáticas ambientales del municipio, no puede ser posible que las organizaciones como EcoAgro estén tomando acción, sino que se requiere un enlace entre la sociedad organizada y el gobierno, exhortó el ambientalista. Este llamado no solo debe ser escuchado por la Dirección de Ecología, sino también por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, para que se concreten proyectos sustentables a corto plazo, ya que el municipio cuenta con varios detalles sobre este tema que deben ser atendidos.

Otra opción. A pesar de que Cristina Mápula Lares, síndica procuradora del Ayuntamiento de Mocorito, declaró que pediría la destitución del procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal, Jonathan Abraham Martínez Ayala, por el caso de la menor donde se le otorgó la custodia al padre, al parecer sin verificar a consciencia ambas partes, resultó que tras su declaración, la síndica procuradora dice que la situación se debe analizar muy bien, lo que indica que Mápula Lares al parecer se precipitó en dar una respuesta de ese nivel.