Con la misma promesa. Vuelta la burra al trigo, reza una frase, y los locatarios del mercado municipal de Angostura parece que quieren más creerles que averiguarles, y es que dicen que los traen en promesas y más promesas, que gobiernos van y vienen, y a ellos los mantienen con la esperanza de poder tener un mercado municipal digno de recibir a los comerciantes. La mañana de ayer de nueva cuenta recorrió las instalaciones del mercado, pero este mismo recorrido ya lo había hecho el pasado 2 de marzo, y este mismo también lo paso al lado del exalcalde y actual diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela, y tanto recorrido y paseo por las deprimentes paredes y techos del local que pareciera que tiene memoria de corta retención porque se le olvida y establece compromiso de ayuda, de nueva cuenta volvió a establecer compromiso de iniciar las mejoras que desde hace años lo han venido proclamando los locatarios.

Cuestiones técnicas. Ya en dos ocasiones se pospuso la cita para la reafiliación y afiliación al partido de la Revolución Democrática (PRD) en Salvador Alvarado, que coordina Otoniel González, porque al ser un registro en plataforma digital con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE), les prometen que les van a entregar las claves, pero a la hora de la hora siempre no se concreta la promesa; por lo que ahora el coordinador prefiere mantener el evento sin fecha definida. Esta nueva modalidad de actualización que ha emprendido el partido es para saber con cuántos militantes cuenta en realidad en el municipio y no solo quienes aparecen en tiempos de campañas electorales.

En aprietos. Los calores por la falta de agua en las siembras de maíz en el municipio de Angostura empieza a sentirse, el detalle es que hay productores que alegan a su favor el cumplir en tiempo y la cantidad acordada, pero nomas no tienen el acceso al vital líquido mientras que hay otros productores que solo aparentar ser responsables y cumplidos con los pagos, pero a la hora de la realidad nomás no aportan lo que le corresponde. Sin duda, quien ha sido muy claro y directo con quienes demandan mayor cantidad de agua es el mismo líder del módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, y es que les hace la aclaración que fueron ellos los primeros en no cumplir con los planes de siembra y que ellos mismos se colocaron la soga al cuello por no respetar la palabra establecida desde entes de iniciar los ciclos de siembra.

Nada nuevo. El que llegó y analizó con detenimiento la falta de personal que se sume al trabajo de la Dirección de Seguridad Pública de Angostura es su director, Sergio Lagunes, quien dijo que el municipio es tranquilo, pero la falta de personal es los que los pone en franco retraso. El detalle es que esta situación ha sido ventilado desde hace meses incluso hasta por los síndicos municipales, quienes aseguraban que la falta de personal y de camionetas los ponían en esa desventaja que hoy confirma el recién desempacado director de seguridad.