Desde fuera nomás. Alegando la falta de dinero es que el presidente municipal de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, da la negativa definitiva a sumarse a ser parte del Relleno Sanitario Regional, que contemplaban desde casi seis años para la región del Évora. La negativa a participar en el proyecto, que incluía a los municipios de Salvador Alvarado, Mocorito y Angostura, a decir del alcalde la razón más fuerte es la gran inversión que éste representa, de un total de 800 mil pesos mensuales, con los que tienen que apoyar el Pueblo Mágico para que las toneladas de basura que a diario producen puedan ser tratadas en el Relleno Sanitario, cantidad que, dice, el municipio no puede solventar. Lo más crítico del asunto es que el proyecto tiene años detenido, primero por falta de un presupuesto para concluir la obra, y ahora el retraso será más, debido a que el municipio de Salvador Alvarado pudiera quedar solo con este proyecto, debido a que aún las autoridades municipales de Angostura se encuentran analizando la propuesta de entrar en este proyecto regional para el tratamiento de la basura.

A discusión el mérito. La ciudadana Silvia Miramontes, el diputado local José Manuel Valenzuela y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le pusieron el toque especial a la entrega de la obra carretera Guamúchil-Angostura, esto porque entraron en una discusión que inició la beneficiaria y madre del director de Acción Social del municipio de Angostura, Silvia Miramontes, al afirmar que presidentes municipales iban y venían en Angostura y nadie se interesaba por arreglar esta rúa, y que hasta ahora quedó muy bonita dijo, tirándole una pedrada muy directa al popular exalcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela, quien de inmediato al hacer uso del micrófono dijo que le quedaba el saco a la medida, pero se defendió al decir que precisamente él fue el que inició las gestiones para que se hiciera, pero al final de cuentas la “ganona” fue la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, al ver concluida la gestión en su administración. Por supuesto la alcaldesa no se quedó callada y reviró las palabras de “Chenel”, afirmando que en el municipio habían quedado muchas cosas inconclusas pero a la administración llegó una mujer que hará realidad todos los pendientes.

En crisis. En Angostura el desespero no solo ha llegado a los cientos de trabajadores que se encuentran sin una oportunidad por la cancelación de apoyos a programas de Empleo Temporal, que año con año se venían estableciendo en estas fechas como apoyo a la economía de las familias, sino que hasta la misma autoridad asegura que no hay ninguna información que permita ayudar a quien lo solicita. Omar Duarte, director de Bienestar Social, asegura que por falta de respuesta del Gobierno Federal nomás no hay datos que se le pueda brindar a la gente que ha acudido a pedir estos apoyos.

Después de la fiesta. El Día del Maestro es de honrarse y los festejos que se realizaron en su día se los tienen muy merecidos. Pero después de la fiesta, la realidad... y es que no todos los educadores desempeñan sus labores en buenas condiciones, tanto los maestros y maestras de la ciudad como de las comunidades. Aquellos que tuvieron la oportunidad de entregar personalmente peticiones al secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, en su visita a Salvador Alvarado, se han quedado con la esperanza de ver cumplidas sus promesas. Por mencionar un ejemplo, en el caso de la primaria Samuel M. Gil, ya pasó medio año y no ha procedido ningún apoyo.