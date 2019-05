El candidato. En Mocorito las aguas al interior del Partido Revolucionario Institucional se empiezan a poner turbias de tanto movimiento que se ha generado a su interior, y es que los intereses por relevar a Marcio Estrada de la silla del Comité Municipal del PRI han causado varios apurados a buscar aprobación de más de alguno de los líderes del partido. Aun cuando el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés Palazuelos, no ha definido el cambio, en algunos municipios ya han venido realizando algunos, y cuando ves las barbas del vecino recortar, pon las tuyas a remojar. La figura que más se ha venido moviendo buscando el apoyo de la militancia y esperando ser palomeado es el joven Jafez Arce Pérez, de quien ya se escucha mucho rumor de poder ser él quien sea asignado como el nuevo líder del tricolor en Mocorito. La moneda está en el aire.

En grave crisis. La situación con Bomberos se encuentra crítica, ya que el Gobierno del Estado no ha autorizado el pago de cinco meses por concepto de sueldos y salarios de los voluntarios que se encuentran con paga, cuya cantidad equivale a los 200 mil pesos. Valentín Alapizco, presidente del Patronato de Bomberos en Mocorito, resaltó que son 18 empleados que tienen muchas necesidades en sus hogares por la falta de este recurso, y además se suma a que cumplen con la labor social en medio de muchas carencias de la institución. Dijo que no solo por el hecho de haberles pagado un mes de sueldo ya quieren tenerlos tranquilos, pero esa cantidad no representa en lo mínimo todo el trabajo que el Cuerpo de Bomberos realiza por la ciudadanía, pero esta situación parece no importarles a los responsables de entregar el recurso necesario.

El primer anuncio. Tanto habían solicitado los productores agrícolas establecer medidas fuertes para evitar la generación del robo ‘hormiga’ en las parcelas, así como de los camiones durante las cosechas, entre otro tipo de afectaciones que alteran la economía y el orden de trabajo de los productores sinaloenses, que las diputadas Gloria Himelda Félix y Ana Cecilia Moreno se pusieron a trabajar y presentaron ante la oficialía de partes la iniciativa para reformar el artículo 203 del Código Penal del Estado de Sinaloa para aumentar las sanciones por la causa de apoderamiento ilegal de bienes del sector agrícola.

El gran reto. Las fuerzas políticas empiezan a dar los primeros pasos para su posicionamiento en el año 2021. Por su parte, la comisión organizadora electoral interna del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Salvador Alvarado ya anunció la fecha de la elección para la dirigencia estatal. Con un padrón de 709 militantes en este municipio el blanquiazul busca aumentar su registro y que no se evidencie la desunión que reconocen sus dirigentes. La capacidad de convocatoria que habrá de tener el anuncio hecho por el presidente de la Comisión Electoral interna, también regidor, Gilberto Lugo, es un gran reto ante la persistencia del desánimo que existe en la militancia, porque tal parece que en tiempos electorales es cuando es más visible la presencia de los panistas y no cuando se requiere ponerse la camiseta en actividades de acercamiento con la comunidad.