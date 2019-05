A puerta cerrada. La tarde del pasado viernes el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, estuvo en el municipio de Angostura, donde según se dijo, se reunió a puertas cerradas con la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y los funcionarios de primer nivel. Se desconoce exactamente lo que se habló en la reunión, pero se presume que el motivo fue para que los funcionarios refrendaran su lealtad hacia el partido y llevaran a cabo su reafiliación, pues no pasó mucho tiempo cuando el evento se terminó y el dirigente estatal se fue. Por otra parte, hay funcionarios que trabajaron en la administración anterior, con José Manuel “Chenel” Valenzuela al frente, en un gobierno emanado del PAS, aunque no se sabe si estos funcionarios pertenezcan al partido y, de ser así, qué pasará si les piden formar parte del tricolor.

Exigen mano dura. Apoyados por un grupo de ciudadanos, Flor Galindo, Aurelia Sánchez y Francisco de Asís Salas, habitantes de Alhuey, alzaron la voz y afirmaron no estar de acuerdo con el papel de suspensión de obra que emitió la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en torno a la antena de telefonía que se está construyendo en el Centro de la sindicatura, justamente a un costado de donde vive la señora presidenta. Ellos piden la cancelación definitiva, pero Montoya Martínez no dio paso a esto, sino que con la suspensión dejó abierta la posibilidad de que mañana o pasado se retome el tema y ahora sí se concluya la obra que, según, le traeará puros problemas de salud a los habitantes de Alhuey en lugar de beneficios. La ciudadanía no se opone a esta antena, solo piden que se instale fuera de Alhuey, no a cinco metros de donde está la casa de Aglaeé, a unos cuantos más de las oficinas de la sindicatura y de algunos planteles educativos.

Persisten los moscos. A pesar de que el trabajo de fumigación para el combate de los mosquitos se ha llevado a cabo de manera regular en algunas colonias, el insecto sigue estando presente, lo que pone a pensar qué tan eficiente es el producto con el que fumigan, porque la situación es exactamente igual antes y después del proceso. Tal vez las veces que fumigan no son suficientes, lo que pudiera indicar que el Sector Salud no ha analizado la situación, pues en las colonias de la periferia siempre se está dando la queja de los vecinos por la presencia de mosquitos. Cabe mencionar que en las últimas semanas la Jurisdicción Sanitaria 03, a cargo de Luis Víctor Velazco, en coordinación con el Ayuntamiento ha realizado jornadas de descacharrización, pero al parecer faltan medidas más extremas para el combate de este problema.

Optimista. La presa Eustaquio Buelna pertenece al grupo de presas del centro que actualmente se encuentran en estado crítico, así lo informa un reporte del Monitoreo de la Sequía en México; sin embargo, las expectativas son buenas para esta temporada de lluvias, según manifestó el encargado de la subjefatura de Operación del Distrito 074 de Mocorito de la Conagua, Juan Carlos Cervantes; por lo que a menos del 20 por ciento de su capacidad de almacenamiento en que se encuentra, asegura que se garantiza el abasto para consumo humano. Sin embargo, los pronósticos del informe no mienten y deben ser una señal de alerta para las autoridades y se deberán tomar las precauciones necesarias para lograr una buena conservación del vital líquido.