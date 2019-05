¿Qué hacen? Como parte de los protocolos que realiza el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, se llevó a cabo la tarde de ayer la instalación y toma de protesta al Comité Municipal de la Salud, presidido por el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez. Este Comité se suma al grupo de la serie de comités que en los últimos días se han formado y de los cuales muchos de los integrantes poco conocen su funcionamiento o desarrollo. Desde que se inició la administración han surgido una serie de comités para el deporte, para las personas con discapacidad, etc., y hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente o a manera de boletín qué es lo que hacen los comités, para que no se queden en meros actos protocolarios, como así lo ha comentado también en varias ocasiones el alcalde. Por lo pronto, el Comité de Salud que ayer se le tomó protesta y que segunda como secretario del Comité el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velazco Zayas, deberá emprender acciones en bien de la salud de la población, estableciendo compromisos de mantener entornos saludables.

Visita sorpresa. En un ensayo de lo que será el recorrido por la Ruta Sebastián de Évora un numeroso grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) llegó a Angostura para visitar diferentes lugares y de paso ver qué atractivos turísticos había en la cabecera, para hacer las recomendaciones debidas, pero se llevaron una sorpresa, pues solo estuvieron en la Presidencia escuchando la explicación del mural, de ahí en fuera no había otro sitio qué visitar. Esto sin duda alguna presiona a la alcaldesa para que agilice las gestiones y reactive cuanto antes el museo, pues tiene muchas atractivas cosas qué mostrar pero no es visitado debido a que no cuenta con un digno lugar. Si las autoridades municipales de Angostura no se ponen las pilas, Mocorito y Salvador Alvarado serán los detonantes en materia turística.

¿Y el proyecto? Hablando de turismo, tras la apertura del considerado museo más grande dedicado al ídolo Pedro Infante, ubicado en las inmediaciones de la presa Eustaquio Buelna, se señaló de hacer un rescate de la que fue la casa donde vivió su niñez y juventud el cantante y actor. Incluso el director del Museo, José Antonio Valenzuela Meza, corrió un poco el rumor de empezar a trabajar un proyecto que permitiera hacer una réplica de cómo era la casa, para incluirla en este rescate de la zona en la que se encuentra, sin embargo, hasta el momento ha sido solo un proyecto que se ha escuchado como rumor y se desconoce si realmente se ha venido haciendo un trabajo para generar condiciones de buscar un recurso que permita reconstruir la casa de Pedro Infante.

A la carga. Los que se sumaron a la promoción turística que despertó a principios de año con la planta de girasoles fueron el grupo que encabeza Antonio Sosa Valencia desde Grupo Anjor, con Organic Farm y Fundación Anjor, quienes de manera coordinada con el municipio establecieron un campo de esta flor para promover las visitas. Más de alguna agencia de turismo ya programa visitas al bello Pueblo Mágico tres fines de semana, iniciando el día 26 de este mes, por lo que se espera que se reactive la economía con la presencia de cientos de visitantes.