De nuevo el conteo. Aun cuando los esfuerzos del Gobierno del Estado en Sinaloa son mantener las zonas serranas tranquilas, sin la presencia de gavillas, la realidad se desborda con la llegada de más familias que desplazadas por la violencia buscan un refugio en la ciudad, solicitando ayuda y apoyos que les permitan estabilizarse. Ante esta situación, la señora Esperanza Hernández Lugo ha montado en las afueras de la Presidencia Municipal una mesa y una silla en la que recibe a las familias para censarlas y saber en realidad cuántas se han venido asentando en esta zona. A decir de ella, se ha generado un incremento de 60 personas más de las que ya se contaba, y que representa la búsqueda de oportunidades para poder mantener a su familia y su entorno familiar.

Hay algo que no cuadra. Durante el análisis de la cuenta pública del municipio de Angostura el regidor José Luis Beltrán Astorga ha sido la piedrita en el zapato de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y la tesorera Alma Judith Solís Chávez. Tan es así, que él, junto con la también regidora, Iris Carolina Bojórquez, fueron quienes no estuvieron de acuerdo en aprobar la cuenta pública, y es que aseguraron que en los poco más de 46 millones de pesos ejercidos en la cuenta pública del mes de abril existen números excesivos en gastos en comidas, boletos de avión y otros rubros que no se aclaran de manera puntual.

La lucha que no termina. Algo se tiene que hacer que permita generar consciencia en la población, porque pese a los esfuerzos realizados por el Sector Salud, aún prevalece la inconsciencia y comodidad de la ciudadanía, lo que provoca que el problema de los moscos siga presente. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, les ha reiterado en muchas ocasiones sumarse a la prevención generando condiciones de higiene en los patios de sus hogares, sin embargo, nomás no hay cómo ayudarlos, debido a que se inicia la temporada de moscos y se presenta una serie de quejas que parecen no tener fin. En esta ocasión la ciudadanía solamente busca beneficiarse, pero sin apoyar a la causa, lo que entorpece el trabajo de la Jurisdicción Sanitaria.

Golpe a la cultura. Con el reciente cierre del Departamento de Derechos de Autor, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, los compositores se quedaron sin el enlace con la oficina que registra las composiciones en la Ciudad de México, por lo que hasta el momento no hay un espacio para esta importante actividad. Solo en el municipio de Mocorito, es destacable la cantidad de cantautores que han puesto en alto el nombre de Sinaloa con las canciones de su autoría interpretadas por artistas y grupos musicales de renombre. Salvador Alvarado no es la excepción. Uno de los compositores lamentó que no se les haya informado de este cierre y de un día para otro ya no había departamento. Pero de este golpe a la cultura al parecer el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía López, no ha sido informado, o simplemente no es de su prioridad atender.