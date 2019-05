Reconoce la desconfianza. En el marco de la toma de protesta al Consejo Municipal de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, reconoció que aún existe desconfianza de la ciudadanía no solo en los elementos policiales, sino también en las autoridades, y este es el objetivo principal de este tipo de acciones como la instalación del Consejo Municipal, pues se busca recuperar la confianza, por lo que se busca que este no sea un Consejo más y en verdad se trabaje en lo que se dijo y no quede solamente en un discurso.

Qué desesperados. Mientras que el presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Wilfrido Bejarano Lerma, prepara su informe de labores, varios productores agrícolas ya andan que se mueren por destapar su interés en contender por dicho puesto, pero estas personas andan muy adelantadas a los tiempos, ya que la administración de Bejarano Lerma se termina en el primer trimestre del año que entra. Aún así, comentan algunos productores agrícolas que ya andan haciendo campaña cinco prospectos, pues le están ganando tiempo al tiempo y, de paso, están luchando por ganarse la confianza de los integrantes del Módulo y ser el elegido.

Costosa reparación. El edificio del Ayuntamiento de Angostura necesita atención en diversos aspectos, lo cual recientemente fue expuesto por la alcaldesa, Aglaeé Montoya Martínez, quien se refirió al asunto de los techos con goteras y daños en algunas partes del domo, pero otro aspecto importante que es necesario atender es el elevador, el cual lleva ya más de un año sin funcionar y esto ha ocasionado dificultades a muchas personas que acuden a realizar algún trámite en el segundo piso, pero de acuerdo con la tesorera, Alma Judith Solís Chávez, su reparación cuesta muy caro, pues después de algunas revisiones les dijeron que cuesta un millón de pesos. Para la actual administración es un gasto fuerte, pero mientras tanto el reclamo de adultos mayores y personas con capacidades diferentes será constante por este motivo.

Escuelas insuficientes. Aunque se ha dicho que se atenderán situaciones de carencias en los planteles educativos en los distintos municipios de la entidad, también es necesaria la apertura de nuevos planteles, lo cual quedó demostrado con la nueva escuela que iniciará labores el próximo ciclo escolar en Valle Bonito, en Guamúchil, pues solo bastaron unas horas para que el cupo de 180 alumnos se llenara, lo cual, según el jefe del sector 20, Odilón Valdez Rentería, podría ser una razón para abrir un turno vespertino, ya que también los padres de familia coinciden con esa idea, además de buscar la construcción de nuevas aulas. Con esto se puede mencionar que no solamente en los poblados alejados hace falta infraestructura educativa, pues de que es necesario, lo es, sino que en zonas urbanas también puede ser requerida para acercar los planteles a los niños.