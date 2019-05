Se duerme en sus laureles. No es la primera vez que le pasa, pero el secretario del Ayuntamiento de Angostura, Heriberto Tapia Armenta, deja pasar muchas cosas que para él parecen sin importancia, pero cuando se las hace saber a los regidores vienen las molestias, ya que el tiempo les cobra la factura, tal es el caso del documento que el Congreso del Estado les mandó para la aprobación de que Juan José Ríos se convirtiera en municipio. Dicho papel tenía fecha del 2 de abril y fue debatido en sesión hasta el 22 de mayo. Ante esto, los reclamos del regidor José Luis Beltrán Astorga no se hicieron esperar y le pidió más atención en la función que debe de desempeñar, y es que el detalle es que la organización no es un asunto que se le da y hay asuntos que se le pasan y luego quiere que se vean en Cabildo en calidad de urgencia porque se le pasó las fechas.

Advertencia. El presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, estuvo de visita en la ciudad de Guamúchil, como parte de la agenda que impulsa el partido en todos los municipios del estado. A la pregunta sobre las coaliciones, sus respuestas dejaron ver que no descarta alianzas con partidos tradicionales o de oposición para posicionarse en la contienda electoral del año 2021. Pero después dijo que ellos quieren ser un partido diferente, con cuadros directivos diferentes a todos los partidos, por lo que dichas declaraciones resultan incongruentes. Además no quiso hablar mucho del tema, porque dijo con una sonrisa irónica a los medios de comunicación: “No quiero que después me digan mentiroso”.

Del dicho al hecho. En el Cabildo de Angostura ya aprobaron las sanciones económicas para quien se detecte comprando maíz quemado, iniciativa que fue impulsada por el regidor Miguel Sotelo Camacho, pero que se dijo primero entraría en una etapa de conscientización, sin embargo, con las trillas ya andando la conscientización sale sobrando, porque los bomberos de Angostura aseguran que ya tienen llamadas de auxilio para informar de los incendios en los predios agrícolas. A ver si esta iniciativa no queda como quedaron muchos de los comités de la lucha contra la quema de soca, que rindieron protesta en diferentes municipios y cuya cabeza principal recaía en los presidentes municipales, quienes dejaron de lado este asunto. Por lo que va a faltar más que consciencia para evitar que se realice la compra de maíz quemado y de la quema de la soca.

Sin decir agua va. Vaya que se vieron sorprendidos los automovilistas luego que la Dirección de Seguridad Pública en Salvador Alvarado, que encabeza Jaime David Silva García, implementara un intenso operativo para aplicar multas a quienes no respeten la zona de estacionamiento en áreas escolares. La indicación de no estacionarse ya estaba, pero lo que no era común era la aplicación de multas, y el día de ayer se tomó parejo la aplicación de esta sanción, lo que sorprendió a más de alguno.