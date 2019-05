Sin respuesta. Las autoridades municipales de Angostura no han dicho esta boca es mía, luego que vecinos de la comunidad San Isidro han denunciado un fuerte foco de infección en el canal de desagüe debido a un tapo que implementó un particular solo para hacer la represa. ¿Quién es ese particular? No se sabe, pero lo que sí es que los lugareños a diario soportan los fétidos olores, los moscos y los jejenes, pero no solo eso, sino que también se encuentran con el desinterés de la autoridad municipal del área de Obras Públicas, encabezada por Álvaro Camacho Beltrán, quienes pese a acudir a hacer la solicitud de apoyo para acabar con este problema, nomás no hay para cuándo.

Ni cómo responder. En donde por más que le han buscado alternativas de solución nomás no las encuentran y parece que sale más caro el caldo que las albóndigas es en el municipio de Angostura, y es que la petición de las personas de la tercera edad y discapacitados por poner en funcionamiento el elevador que se encuentra en el edificio de la Presidencia Municipal tendrá que esperarse. La tesorera municipal Alma Judith Solís Chávez asegura que para poder estar en función se requiere de por lo menos 1 millón de pesos, recurso que el municipio nomás no lo tiene, por lo que se estará realizando gestiones ante las autoridades estatales y federales para ver si se puede concretar, o de plano, si no, otra administración más sin estar en función.

La posición. El municipio de Salvador Alvarado ocupa el nada honroso sexto lugar en violencia familiar, de acuerdo a las cifras de Semáforo Delictivo correspondiente al último corte del mes de abril de este año. En la visita a Guamúchil, hace más de un mes, la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif), Martha Ofelia Meza Escalante, alertaba del cuarto lugar que ocupaba el municipio. A pesar del trabajo que se ha venido realizando de proximidad social del Departamento de Programas Preventivos y la atención que se brinda desde las instituciones de atención a la violencia, la mujer y la familia, falta mucho trabajo por hacer para la disminución de este problema, que afecta no solo a las familias en donde está presente, sino a la sociedad, ya que los niños y adolescentes que están creciendo en hogares violentos, tienen mayores probabilidades de reproducir esa violencia en su entorno escolar y en sus relaciones de pareja.

Manos a la obra. ¡Enhorabuena por el Pueblo Mágico!, porque hace unos cuantos días que está estrenando médico municipal, algo con lo que el municipio no contaba anteriormente. El doctor Aurelio Zazueta Robles, quien es descendiente del poblado Mazate de los López, fue quien tomó el nuevo cargo para supervisar la salud de los ciudadanos mocoritenses. Al parecer la actual administración, encabezada por el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, está poniendo empeño en los temas de salud.