Hubo respeto. Ayer, durante la celebración del Día de la Marina en La Reforma, Angostura, una gran cantidad de personas esperaban que el diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela López se robara el show y fuera el centro de atención del evento al lanzarse con la ofrenda floral al mar, pero todos se quedaron con las ganas, ya que el popular “Chenel” se comportó a la altura y dejó que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez fuera quien acaparara los reflectores. Durante el evento se rumoró que “Chenel” fue invitado bajo algunas condiciones y, si fue así, las cumplió al pie de la letra al no dar el espectáculo que todos esperaban y al que tenía acostumbrada a la gente durante sus administraciones municipales.

Piso parejo. La regulación de las plataformas digitales extranjeras de servicio de transporte como el famoso Uber, es un problema que no se ha podido resolver, lo que ha impactado al gremio de taxistas por la competencia desleal que, aseguran, esto genera, ya que no hay piso parejo para todos los que prestan el servicio, señalan los taxistas. En el caso de Salvador Alvarado, se presenta la proliferación de los llamados ‘mandaderos’, tanto en motocicleta y bicicleta, los cuales no están regulados. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), a cargo de Carlos Gandarilla García, va a paso lento en el tema en lo que es de su competencia, ya que el principal reclamo de los afectados es que no se está regulando la proliferación de estos servicios, mientras que los taxistas sí son sujetos a la normativa y pagos en tiempo y forma.

Avance rápido. De concretarse todo lo que trae en mente la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, el municipio que gobierna puede llegar a convertirse en un detonante turístico y económico en la Región del Évora, pues ya son varios proyectos que se han anunciado en lo que va de su administración y que se espera concretar pronto, como hacer de La Reforma un puerto y el anuncio que se hizo ayer en el marco de la celebración del Día de la Marina, de instalar en el campo pesquero la Universidad Nacional Náutica Mercante. Cabe mencionar que otros proyectos, como el del malecón de dicho campo pesquero, es un proyecto que se viene arrastrando desde hace un par de administraciones atrás.

Se esperan resultados. Se formó el Consejo Ciudadano de Ecología de la Región del Évora en las instalaciones de Eco Agro, a donde acudió el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, para mostrar su apoyo a las buenas acciones que los integrantes del mismo buscan alcanzar. Sin duda, esta nueva integración viene para reforzar el trabajo de las autoridades, el cual no deberá quedar solamente en una toma de protesta más, sino actuar contra las acciones que están dañando el medio ambiente y, de paso, afectando en ocasiones a la población.