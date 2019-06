El otro problema. A pesar de los esfuerzos de la autoridades municipales de Mocorito, así como instancias como Protección Civil, la Coordinación de Ecología, Profepa o la Conafor, por evitar en esta temporada los incendios forestales, no es solamente este problema el que se debe combatir, pues según el coordinador de Ecología, Walter Pérez López, se tiene conocimiento de que existe la tala inmoderada en la zona serrana del municipio, lo cual hace urgente que se den trabajos de vigilancia e implementar sanciones contra quienes sean sorprendidos realizando estas acciones, mientras tanto, se tienen que hacer labores de reforestación.

Sin novedad. Al parecer, en el nuevo calendario escolar para el ciclo 2019-2020 no hubo cambios sustanciales para garantizar los 190 días de clases como se pretende, ya que en solo dos de los meses que integran el ciclo no se presentan suspensiones de clases. Las fechas de paro de labores se programaron en su mayoría en día lunes con el fin de que se eviten los famosos puentes escolares, pero también en algunas son los días martes, por lo que habría que ver cuáles serán las estrategias de la SEPyC a través de la Dirección de Servicios Regionales en el Évora, a cargo de Lizandro Sillas López, para que en la región se haga efectivo el nuevo calendario.

Ahí está la solución. En los últimos años, mucho se ha hablado de la agricultura sustentable y las medidas que se pueden aplicar para obtener mejores resultados en el campo, por lo cual, el presidente de EcoAgro y ecologista, Bernardo Castro Medina, asegura que si los productores optan por acciones como la labranza de conservación, evitan muchos gastos y abaratan los costos de producción sin tener que depender de subsidios que otorga el gobierno. Por otra parte, lo que también pareciera ir en aumento en los últimos años, son las manifestaciones de los productores en las casetas de peaje y toma de oficinas de gobierno, esto en busca de más apoyos para el campo, por lo cual, se dice que si aplicaran la sustentabilidad en el campo, no tendrían que estar solamente “estirando la mano” para sacar adelante los ciclos agrícolas.

Hasta que se les hizo. Por primera vez en una administración del municipio de Mocorito, el equipo de trabajo del presidente, en esta ocasión en la persona de Jesús Guillermo Galindo Castro, se cuenta con la figura del médico municipal, de quien no se ha señalado el nombre pero según se dijo, ya se tiene a alguien en el puesto. Cabe señalar que las administraciones pasaban en el municipio serrano y algunas personas se preguntaban por qué no había un médico municipal, pues aunque el trabajo que hay no es comparable a municipios como Salvador Alvarado, sí hay aspectos que requieren esta figura.