Lo bueno es que ya lo tienen, lo malo es que no tienen en dónde. Cómo es posible que a más de 15 días del nombramiento del médico municipal en el Pueblo Mágico, no se le haya destinado un lugar apropiado para la atención médica que debe proporcionar a la ciudadanía mocoritense. Aurelio Zazueta Robles, quien es el nuevo médico municipal, se instala en la silla de recibimiento de la oficina del secretario Noé Contreras Avendaño, y no solo eso, sino que además de no contar con un lugar apto para la atención, tampoco tiene equipo ni medicamentos. Parecía que la administración de Guillermo Galindo Castro iba por buen camino en cuestiones de salud, pero aún les queda mucho camino por recorrer, porque suena muy loable que se haya nombrado médico, pero lo malo es que no se previó ni un espacio para el consultorio, menos tener un plan de trabajo.

Un ejemplo con humor. En su acercamiento con los policías y tránsitos municipales de Angostura la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez los exhortó a cambiar su manera de trabajar, a ser más conscientes de las cosas, a respetar los derechos humanos, para cambiar la imagen que la sociedad tiene de ellos, pero sobre todo a evitar en lo posible las ‘moridas’, cosa que seguro los uniformados siempre tratan de cumplir cabalmente. Montoya Martínez les compartió la anécdota que antes de ser presidenta municipal, ella, que por lo general maneja a gran velocidad, en una ocasión fue detenida por un tránsito, que al acercarse, en vez de solicitarle la licencia de conducir o algún otro documento, le dijo que venía como a un ochito de recio; rápido Aglaeé agarró el rollo y pudo llegar a su destino en tiempo y forma.

Preocupación. Locatarios del mercado en Salvador Alvarado acusan que debido a la mala programación de la obra de remodelación del mercado, ésta se ha demorado mucho, porque ya son nueve meses y aún falta un mes más para que se termine. Por lo que la Dirección de Obras Públicas, que preside Hugo Alberto Soto Mata, tiene un reto enorme para sacar adelante la obra en el tiempo acordado. La principal preocupación de los comerciantes, además del fuerte calor, es la llegada de lluvias, porque muchas de las lonas de los locales están dañadas. Y la única opción que tendrán es meterse a los locales y pasillos, afirmaron los locatarios.

En acción. Como una medida preventiva para evitar la tala de árboles en el municipio de Mocorito, la Dirección de Turismo, que encabeza Wálter Pérez López, anuncia que se están sumando a las indicaciones del Gobierno del Estado para prevenir y cuidar el medio ambiente, y para esto primero se pondrán en la arborización de varias zonas, y la segunda, piensan en establecer sanciones que vayan encaminadas a tomar medidas en contra de quien se detecte realizando talas, hasta 18 salarios mínimos. La medida es buena, habrá que esperar qué tan tolerante será la autoridad, porque hay ocasiones en que los mismos comerciantes talan los árboles solo porque el letrero de sus comercios no es visible para el cliente, y esto, sin ninguna llamada de atención de parte de la autoridad.