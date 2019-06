Aprovechando la recta. Durante el acto de la entrega de la medalla al mérito científico-tecnológico con la medalla Los Caballos que Corrieron, el homenajeado, Carlos Karam Quiñones, aprovechó que estaba con el uso del micrófono no solo para reconocer la distinción recibida de parte del municipio de Mocorito, sino para pedirle al mismísimo alcalde Guillermo Galindo Castro que se debe de trabajar con la problemática del agua potable, el cual, dijo, es un problema real, debido a que los pozos con los que se cuenta abastecen pero son insuficientes.

La presión. Como por lo general la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, acude sin la mayoría de los regidores a los eventos de Gobierno en tu Sindicatura, en esta ocasión las cosas serán diferentes, ya que se llevará a cabo en Chinitos, pero al mismo tiempo se realizará la sesión de Cabildo Abierto, obligando a los ediles a ir para que la ciudadanía de la zona sur los conozca, ya que rara vez están presentes en un evento al lado de la presidenta municipal, y eso que en todos son invitados. El pueblo angosturense eligió a sus representantes en Cabildo, y parece ser que nada más llegaron al puesto se olvidaron de darle la cara a la ciudadanía, ya que no se paran a la mayoría de los actos que realiza el Ayuntamiento. Los que sí andan muy apegados a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y seguro salen en muchas fotos son los regidores Helen Angulo y Miguel Sotelo, los otros brillan por su ausencia, más Neyma García Gerardo, que solo se ve en las sesiones de Cabildo, de ahí en fuera, la gente de Angostura ni la conoce.

¿El huevo o la gallina? Las medidas implementadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito para lograr bajar la morosidad parece que cada vez se ponen más difíciles, y es que a decir del gerente, Fernando Nájar López, de los 11 mil 400 usuarios que tienen registrado, solo 8 mil están activos con los pagos; esto ha provocado que el rezago sea cerca del 80 por ciento. Y no hay cómo lograr bajar este índice, y pareciera que es cuento de nunca acabar, primero los usuarios aseguran que ya que haya agua acudirán a hacer el pago, y la paramunicipal asegura que es necesario ser usuarios cumplidos para que pueda haber mejor servicio de agua potable.

Con la misma historia. Que no tiene principio ni fin así está la extensión del panteón municipal, desde el primer periodo que administró Guillermo Galindo Castro, el secretario, José Noé Contreras Avendaño, trae el cuento que se extenderá el panteón Reforma debido a que no hay espacio, y desde entonces asegura que ya se tiene el terreno, pero no concluye nada, mientras se siguen entregando espacios o reedireccionando a los camposantos más cercanos, como el de La Otra Banda.