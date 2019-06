Hágase la luz. Durante la visita del gobernador Quirino Ordaz Coppel a la comunidad de Los Chinos, Salvador Alvarado, una de las quejas que manifestaron los habitantes fue que a pesar de que el parque que les construyeron está muy bonito, al oscurecer ya no pueden desarrollar ahí ninguna actividad debido a la falta de alumbrado, pues queda en penumbras. Ante este reclamo, el mandatario preguntó a las autoridades municipales, el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez y el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, en cuánto tiempo quedaría solucionado este problema, a lo que le respondieron que en unos 20 días. Dicho plazo al gobernador se le hizo mucho y exclamó que en una semana tenía que estar listo, de lo contrario estaría en juego la cabeza del director de Obras Públicas, a ver qué tanto tiempo se tarda el proceso y qué tan literal lo habrá dicho Ordaz Coppel.

Les faltó limpiar. Justo cuando iban a comenzar con la jornada de arborización en la escuela primaria Samuel M. Gil, en el Centro de Guamúchil, resultó que los hoyos estaban hechos para plantar los árboles pero los trabajadores habían dejado el tiradero de tierra y troncos por un lado cuando, se supone, tendrían que haber dejado muy limpio. Al ver cómo estaba el lugar, el alcalde, Carlo Mario Ortiz, dio indicaciones al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, para que se cumpliera con retirar los troncos del lugar pero al parecer los trabajadores andaban ocupados en otros menesteres y tuvieron que proceder así como estaba el sitio.

Que sean austeros. En la actualidad, los padres de familia en las clausuras escolares deciden hacer eventos grandes y costosos. Es por ello que Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en el Évora, invita a las familias de los egresados para que consideren la situación económica de todos los alumnos y sean más austeros pues no todos cuentan con los recursos necesarios para realizar eventos en grande en estas fechas. Tal parece que Sillas López está trabajando arduamente para el beneficio de todos los alumnos y no solo de unos cuantos.

Sin ley. Los llamados mandaderos, que prestan servicios en motocicletas y bicicletas, así como los llamados Uber Eats, todos ellos usan plataformas digitales y redes sociales para ofertar el servicio de transporte de una mercancía, no se les puede regular y sancionar porque no existe una ley en Sinaloa que establezca el proceder de las autoridades de las delegaciones de Vialidad y Transporte, así lo confirmó el delegado en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya. Así también lo confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Carlos Gandarilla García, ya que la nueva Ley de Movilidad Sustentable no contempla esta regulación. Mientras tanto, la inconformidad de los taxistas seguirá haciendo un eco ya que por el momento nada se puede hacer.