El hilo negro. No, si no es que la regidora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Helen Angulo Castro, haya descubierto el hilo negro al decir que los regidores del Ayuntamiento de Angostura son muy apáticos, al contrario, es de todos bien sabido que desde que llegaron a la silla de Cabildo a eso han acudido cada sesión, a calentarla, porque lo que es a proponer y ofrecer solución a problemáticas, nomás no hay ni un comentario de su parte en las actas de Cabildo. La falta de trato político, del mismo ejercicio y hasta de saber qué función ejerce el regidor es evidente, tanto, que hay muchos regidores con faltas y otros que van sin decir una palabra, solo van a levantar la mano y muchos sin saber de qué trata el tema que están autorizando. El reclamo que hace Helen Angulo es que no van a los eventos, que son apáticos, porque no los conoce la sociedad, pero si no les interesa que los conozcan, menos les interesará trabajar para ellos, que se supone que para eso fueron electos.

La segunda oportunidad. Con la segunda oportunidad que dijo el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, ofrecerían a los aspirantes a Seguridad Pública en Sinaloa, de reevaluar a los policías reprobados en el Examen de Control y Confianza, así como la inquietud de un gran número elevado de féminas que tiene el municipio de Angostura por ser policías, la solicitud de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez de instalar una base de la Policía en la comunidad de Chinitos será una realidad muy pronto, y con ello lograr reforzar la presencia policial en los campos pesqueros, quienes tienen tiempo reclamando mayor seguridad, debido a que solo cuentan con un agente que está en la base y no hay ni patrullas para hacer los recorridos por la zona.

La recompensa. En la primera visita que el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, hizo a la sindicatura de Alhuey, en el marco de las Jornadas Puro Sinaloa, entregó triciclos y sillas de ruedas a personas con capacidades diferentes. Acciones que la ciudadanía angosturense aplaudió y agradeció. Parece que Ordaz Coppel sigue implementando sus buenas acciones, para beneficio de las personas que acuden por apoyo de cualquier tipo. Si bien es cierto que aplauden la visita, la acción va a mantener tranquila a la población, que desde principios de año ha venido manifestando malestar por estar abandonada por la autoridad, primero por la pésima calidad del agua y luego por el basurón municipal, que los ahogaba con tanta quema.

Otra vez con lo mismo. Ayer se instaló el Comité de la Lucha contra la Quema de Soca en el municipio de Angostura, en la que estará al frente la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, en donde se pretende erradicar por completo esta acción. Aun cuando ya es poco lo que se tiene en evidencia como efectivo el ejercicio de este tipo de comités, el trabajo que deberán llevar todos los integrantes es la creación de consciencia, pero más de la aplicación efectiva de las sanciones, porque en el histórico de este comité en el municipio es que han sido de puro membrete y nomás ven cómo se atiende a diestra y siniestra por personal de Bomberos parcelas quemadas y no hay ningún registro de sanción a los productores.