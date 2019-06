Como palo de gallinero. A Héctor Prado, director de Servicios Públicos del municipio de Mocorito, le llovió sobre mojado, cuando en una breve sesión de Cabildo Abierto la ciudadana de la colonia Las Palmas, Yessenia Yareli Castro Palma, dijo que el servicio de recolección de basura no se ha cumplido y que solamente pasa una, de tres veces que debería pasar en la semana. Señaló directamente responsable de esta situación al funcionario y también de que los empleados hacen convivios por las tardes en la colonia y luego se retiran sin hacer su labor. Y así como ella más de algunas de las féminas presentes se quejaron de la falta de este servicio público y lo único que esperan es que les resuelvan de inmediato la petición.

Con hechos. Con la reciente aprobación de la paridad de género, donde la mitad de los puestos de gobierno en todos los niveles serán ocupados por mujeres, es preciso señalar que quienes lleguen a ocupar los cargos demuestren con hechos su capacidad y compromiso. La paridad no deberá ser objeto de oportunidad para acceder a una posición pública, sino una forma de empoderamiento que permita involucrarse a más mujeres en la toma de decisiones. Que no se continúe con los casos de inactividad como en algunas regidoras del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que ni siquiera una participación tienen en meses en las sesiones de cabildo y solo hacen acto de presencia.

Ausentes. Nadie sabe qué pasó, si se les olvidó o de plano no se les invitó a los regidores de Salvador Alvarado a la colocación de la ofrenda floral y al acto cívico del 95 aniversario luctuoso del general Salvador Alvarado, porque de los nueve regidores solo se observó la presencia de Nora Sosa Valencia. Y es que no extraña que aun cuando se sabe que los regidores son los representantes del pueblo, muchos de ellos se ponen los “moños” si no reciben con antelación y personalizada la invitación.

Al rescate de la benemérita. Luego de que la subdelegación de la Cruz Roja en la sindicatura de Chinitos se dijera que se encontraba en riesgo de cerrarse por falta de dinero para operar, el presidente del Patronato del municipio de Angostura, Ímuris Higuera Araujo, en coordinación con la presidenta de este cuerpo de socorro, Deisy Castro Inzunza, se encuentran realizando labores de rescate. Es tal el avance que ya por lo menos ofrecen servicios de emergencias y traslados, porque atención local en las instalaciones de la subdelegación aún no se puede debido a que no hay ni colchones para las camas. El remanso financiero que dio un poco de vida a la Cruz Roja en la sindicatura fue la colecta, sin embargo siguen a la espera de que lleguen los compromisos hechos durante el cierre.