En la búsqueda de la solución. El eterno problema en el municipio de Angostura son las motos ruidosas, el cual ha sido una petición de los vecinos de las comunidades, que logren regularizarlas, y para ello el Ayuntamiento en cooordinación con el Gobierno del Estado y Recaudación de Rentas inició un programa de descuentos para poder regularizar las motocicletas. La labor que les espera en cada una de las comunidades, debido a que el esfuerzo no solo va encaminado por parte de la autoridad, sino desde el interés del ciudadano, porque a decir del recaudador de Rentas, Óscar Castro Borja, no hay pretextos para no emplacar las motocicletas. En la región del Évora Angostura es el primer municipio que da un paso en este tema; la pregunta es: ¿para cuándo Salvador Alvarado y Mocorito se sumarán?

Se les carga el trabajo. Al destaparse que Angostura registra el mayor número de niños trabajando, esto por la actividad agrícola que tiene, Isaac Angulo García, titular del Departamento de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en el Sistema DIF, y Martha Patricia Payán Rivera, encargada del Sipinna, deberán estar muy al pendiente de que los pequeñines no sean explotados por sus padres y de analizar las condiciones en que éstos viven en los diferentes empaques que hay en el municipio, ya que se comenta que no cumplen con muchos parámetros sanitarios. Si bien es cierto que la necesidad de las familias que vienen de otros estados por ganar unos pesos más es mucha, se debe de cuidar no dañar ni exponer a los rayos del Sol a los niños, pues ellos merecen ser tratados como tales.

La encomienda. En la reciente toma de protesta a Mario Joaquín Gutiérrez como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Mocorito, Jesús Valdés, presidente estatal del PRI, le encargó la encomienda a Alfonso Acedo de apoyarlo con los trabajos que se deben realizar, lo que indica que a Mario Gutiérrez le hace falta mucha preparación para tomar un cargo de este nivel, debido a que por lo menos deberá ser acompañado por el líder agrícola en todas las comunidades. La encomienda que recibe Mario Joaquín es grande, porque la clase política mocoritense requiere de una atención especial, tan especial, que a cuanto evento o actividad realicen, si no reciben invitación personalizada no se acercan al partido.

¿No importa la cabeza? En su visita a Guamúchil el recién nombrado secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, dejó muy claro que independientemente de cuál sea “la cabeza”, en la Sedesol se seguirá avanzando con los requerimientos, con la aplicación de los programas y los apoyos. Se mostró muy comprometido en reforzar algunas cosas que se puedan encontrar en el camino. Pero como las palabras se las lleva el viento, esta cabeza al frente deberá demostrar resultados a corto plazo y que este cambio no afecte a la operatividad de la Secretaría, pero, sobre todo, que se le dé puntual seguimiento a los pendientes que dejó el ahora director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa (Isife), Álvaro Ruelas Echave.