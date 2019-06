A las prisas. En su visita al mercado en remodelación en Guamúchil, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se limitó a observar los avances en todas las áreas del lugar. Y hasta se metió a los sanitarios para checar las condiciones de limpieza. Al preguntarle su opinión sobre los avances de la obra, dio el visto bueno y aseguró que se continuará con el apoyo a mercados en los municipios. Ya desde muy temprano los encargados de la obra y el director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, estuvieron pendientes de que no hubiera detalles que pudieran afectar la imagen de la obra, por lo que los trabajadores andaban a las prisas, barriendo, quitando esto y aquello, para que la entrada por donde llegaría el mandatario estuviera limpia.

Hombre prevenido. Como más vale prevenir que lamentar, Fernando Nájar López, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), está trabajando en la organización de brigadas de vigilancia para que no se le dañen los equipos de bombeo con los que cuentan actualmente, y es que el miedo no anda en burro, porque hace algunos años se perdieron cerca de 80 mil pesos debido a que el arrastre del agua del río Mocorito los inundó y dejó hasta sin el servicio al pueblo. Todo esto es a causa de la mala ubicación en la que se encuentran, y también por las excesivas lluvias que se presentan, porque con los fenómenos naturales no se puede competir.

Ni ellos se ayudan. En el tema ganadero cuando no es Juana es Chana, el caso es que nomás no hay cómo salgan a flote, y es que pese a que se dijera que habían quedado fuera de todo presupuesto estatal para generar apoyos a este sector pero que se pondrían a trabajar para formalizar el ejercicio del ganadero, nomás no hay por dónde. Es que es la misma presidenta de la Asociación Ganadera Local en Angostura, Maricela García Sánchez, quien asegura que son los mismos ganaderos quienes hunden más el estatus sanitario, debido a que no hay preocupación de actualizar datos, mucho menos transportar con guía los hatos, lo que se suma que pierdan incluso el ingreso económico por este rubro.

El llamado a trabajar. El trabajo de organización interna que actualmente se encuentra reestructurando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va encaminándose al 2021, y es tanto el interés en despertar deseos, que el mismo presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés Palazuelos, ha ido dando encomiendas a los presidentes de los comités municipales. En Angostura, Jesús Enrique Verdugo Pérez pone en marcha el programa Conociendo Municipios, en el que convocan a jóvenes a sumarse a recorridos por los diferentes municipios totalmente gratis.