Abuso de autoridad. La tesorera del Ayuntamiento de Angostura tiene una papa caliente en sus manos y otro gran problema qué resolver, pues además de estar batallando para pagar las grandes deudas que dejaron administraciones anteriores con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora descubre que se deben alrededor de 500 mil pesos en placas, calcomanías y tenencias de algunos vehículos propiedad de la Comuna. Los alcaldes anteriores no tuvieron la delicadeza de poner todo en orden, pues como eran autoridad, al parecer sentían que tenían el poder de que ni los tránsitos ni los policías les llamarían la atención y, en el peor de los casos, si uno les aplicaba una multa, ellos la condonaban.

No se animaron. Muy puntuales estuvieron los policías de Salvador Alvarado en la misa celebrada por su día la mañana de ayer, pero el momento más difícil llegó fue cuando el párroco anunció el momento para formarse y comulgar. Pero resulta que a la fila solo se incorporaron un elemento y el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, de los cerca de 20 elementos de Seguridad Pública que asistieron, entre hombres y mujeres. El motivo de no comulgar fue que no se confesaron, y sus razones tendrán, quizás muchos llegaron a las prisas y no alcanzaron al párroco, pero el hecho es que este año los policías no se animaron a entrar al confesionario, lo cual fue comentado en su mensaje por el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez, quien les pidió que se divirtieran en su festejo pero al mismo tiempo se portaran bien, “aunque quién sabe”, dijo, refiriéndose al hecho de que no se habían confesado.

Quema forzosa. El tema de la quema de soca continúa mostrando sus dos caras en el municipio de Angostura, pues mientras el regidor Miguel Sotelo asegura que las cosas cambiarán al respecto para proteger el medio ambiente evitando la quema de soca, aplicando sanciones a quien incurra en este tipo de acciones, el presidente del Módulo de Riego V-II, Óscar Inzunza, asegura que en algunos casos es necesario, ya que son más de 250 hectáreas que requieren nivelarse para acceder a los apoyos y, por lo tanto, con la quema de la soca del maíz los terrenos quedan limpios para realizar este trabajo. Cabe aclarar que al hacerlo sería algo controlado y bajo la supervisión de las corporaciones correspondientes, pero en los casos que no sea así, las autoridades municipales deberán actuar para ir erradicando esta práctica.

Buena expectativa. Con orgullo recibe el cargo de presidente del Colegio de Abogados Enrique Pérez Arce, en Guamúchil, el licenciado Sergio Humberto Madrid. Ante este acto, los integrantes del Colegio esperan que este cambio sea para bien y mejora de su gremio. Sin duda se busca superar las expectativas que han puesto en él, por las buenas bases y la integridad con la que cuenta y lo caracteriza.