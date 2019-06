En serios problemas. Se prenden los focos rojos en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, debido a que podría recibir una sanción o un requerimiento por parte de Hacienda, ya que no ha saldado la deuda de 4 millones de pesos que tiene por derechos de agua ante la Comisión Nacional del Agua. El gerente de la paramunicipal, Ricardo Angulo García, así como la gerente técnico, Elizabeth Osuna, tendrán que trabajar muy duro en estos días y buscar las estrategias necesarias para evitar dicha sanción, pero la realidad de las cosas es que el panorama se ve muy complicado, debido a que la Junta, de lo mal que está financieramente, no tiene para cubrir una cuota de abono mensual de 140 mil pesos que le puso la Conagua.

Sin restricción. La actual administración, que preside Guillermo Galindo Castro, está permitiendo que comerciantes de diferentes partes del estado invadan en las temporadas altas de turismo. Lo que ya causó molestias entre los comerciantes locales. La dirigente de la Canaco en el Pueblo Mágico, Blanca Cota, fue muy clara al decir que no están en contra de estas personas pero que quieren encontrar la manera de que ellos paguen y tengan todo en regla. Esperemos que el alcalde tome cartas en el asunto, porque cuando los comerciantes locales están a punto de lograr un incremento en ventas, llegan otros y se llevan los buenos resultados.

Las aspiraciones. En tema de política Mocorito se cuece aparte, porque en este tópico toda su gente es experta, por lo que destapan aspiraciones en cada ocasión y otros se mantienen a la espera de seguir siendo palomeados, tal es el caso del subsecretario de Desarrollo Social, Óscar Camacho Rodríguez, y el que anda como niño con juguete nuevo, el recién nombrado coordinador ejecutivo del programa de becas de Sinaloa (Becasin), Marco Antonio Irízar Cárdenas, quien cuenta con el apoyo invaluable de su esposa, la diputada local Gloria Himelda Félix Niebla, quien con su reciente asignación a la CNOP ha causado revuelo en el Pueblo Mágico.

En su derecho. Luego que en la sesión de Cabildo que se realizó la tarde de ayer en el municipio de Salvador Alvarado y que llegaran al punto 6, en donde se pedía el análisis y aprobación de la solicitud de pensión anticipada de un agente policiaco, la regidora Patricia Dautt dijo no estar de acuerdo en el receso para concertar lo solicitado por el alcalde Carlo Mario Ortiz, debido a que el regidor Romeo Gelinec Galindo, quien no acudió a la reunión de concertación política donde se trató el tema y en pleno Cabildo pedía que se eliminara el punto. Al no estar de acuerdo en volver a una reunión de concertación de la comisión, la regidora no abandonó la sala de Cabildo y dijo estar en todo su derecho a no estar de acuerdo cuando el presidente municipal la invitaba a la reunión, pero ésta contestó: ¡Respéteme, señor presidente! Luego dijo estar en desacuerdo con el regidor Romeo Gelinec Galindo, quien a decir por ella, la ofendió de manera personal en una reunión de concertación previa que tuvieron, por eso no accedió luego que Romeo Gelinec Galindo insistía en atender este tema aparte, debido a que él no acudió a la concertación de la comisión.