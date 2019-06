Sin disculpas. Ayer por la mañana una discusión se salió de control, lo que terminó en la agresión que sufrieron dos trabajadores pertenecientes al sindicato del Ayuntamiento de Salvador Alvarado de parte del esposo de la síndica procuradora del municipio, Rosy Díaz, el expresidente del Patronato de Bomberos, Víctor Alfredo González, quien les tiró piedras al verse afectado por la descarga de tierra por el camino donde se encuentra su propiedad. Víctor Alfredo González dijo que la tierra estaba contaminada y había sido sacada del desazolve de aguas negras del río, pero en ningún momento se disculpó con los trabajadores, sino más bien mandó las disculpas con la líder sindical Yuriria Zepeda Corrales, quien estuvo presente cuando llegó el secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela, al lugar del conflicto, quien dijo que ante todo se debe procurar la integridad de los trabajadores. El secretario, en un intento de conciliar, le pidió al trabajador que por favor se retirara para evitar la discusión con el agresor, pero la líder no se lo permitió, señalándole al secretario que el trabajador guardaría silencio y se quedaría en el lugar. Al final el secretario indicó que se detuviera la labor de revestimiento por unos días, y aclaró que aunque el arquitecto es su amigo, no justificaba su comportamiento.

Ahora sí. Después de varios intentos de iniciar la afiliación y refrendo, el Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Salvador Alvarado inició el registro para actualizar su padrón de militantes y evitar a toda costa la considerable multa de 40 mil pesos por cada ciudadano indebidamente afiliado. Por lo que el coordinador regional, Otoniel González, no descansó hasta lograr su cometido, y ahora con este nuevo padrón saber con cuántos ciudadanos cuentan en verdad y empezar a activarse con miras al 2021.

Desespero. Desde hace muchas administraciones el Ayuntamiento de Angostura y la Jumapaang vienen arrastrando deudas y algunas de ellas muy fuertes, y no tienen solvencia económica para pagarlas, incluso la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se siente decepcionada porque quiere hacer bien las cosas pero no puede, cada vez que desea ponerse al corriente en algo le brotan más deudas y le piden que liquide todo, no nada más la parte que se corresponde, y aquí su desespero, ya que no quiere que los pendientes se sigan acumulando, pero para poder salir del bache y empezar de cero ocupa nada más y nada menos que 50 millones de pesos.

Aclarando amanece. Muy clarito fue el regidor Romeo Gelinec Galindo al decir que no fue mera imposición de su parte el querer realizar un receso de 5 minutos en la sesión de Cabildo del pasado lunes, sino que la invitación llegó dos horas antes, aun cuando el reglamento indica que es de 48 horas, y él en esos momentos se encontraba fuera de la ciudad, además que en el tema se había acordado en reunión de concertación anterior que se respetaría el orden de los registros de los policías y que por eso le extrañó encontrar un nombre que no estaba, por lo que quiso que le aclararan el asunto, sin embargo, la regidora Patricia Dautt no quiso sumarse a esta reunión, pero dijo que ella habla nomás por hablar, porque no lee, por lo que la invitó a tener más amplia la información.