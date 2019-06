Armando equipo. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no se duerme en sus laureles, y es que parece que no estará dispuesta a que mientras se encuentre en la administración del municipio costero, su grupo, Amor por Angostura, desaparezca, por lo que ha lanzado el llamado para encontrar a jóvenes con ánimos de servir. A decir de la líder, pretende que las actividades que ella realizaba a la cabeza del grupo, así como la formación de líderes, continúen en cada una de las sindicaturas en las que ya se encuentra; aunque pareciera una buena causa, en el fondo también existe el interés de fortalecer su grupo de jóvenes y formando líderes políticos. Con esta doble intención seguirá coordinando a la masa en cada una de las sindicaturas para seguir fortaleciendo su grupo, que aunque diga que no es político, tiene toda la finta.

Manos a la obra. Los tiempos al interior del Partido Revolucionario Institucional no están para esperarse y menos si las organizaciones internas filiales al PRI, como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), se encuentran en reestructuración, y esto lo sabe la recién nombrada dirigente estatal Gloria Himelda Félix Niebla, quien al principio tomó las riendas y no ha desperdiciado el tiempo, por lo que ha mantenido constantes reuniones para conformar la estructura estatal, en donde figuran rostros muy jóvenes que no solo están deseosos de trabajar, sino de ser tomados en cuenta, acciones con las que busca fortalecer al interior y que permite dar resultados al exterior, quien ha repetido muy fuerte que no tiene mayor interés que servir al partido y a su jefe político. Habrá que esperar si es verdad que no prevalece ningún interés político.

El mismo mensaje. Quien deberá emprender acciones, más allá de mandar un documento en donde notifique a los directores que se organicen en periodo vacacional para cuidar los bienes inmuebles de los planteles educativos, es el jefe de los Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López. Y no es que precisamente siga repitiendo el mismo mensaje de hace algunos años, en donde llama a los padres a ser los vigilantes de los planteles educativos, sino que con el avance de las tecnologías se debe de reforzar las medidas de seguridad para evitar que los dejen sin equipos de cómputo, como ya ocurrió durante el periodo vacacional de Semana Santa, en donde se llevaron 33 computadoras los amantes de lo ajeno, dejando una abandonada en el patio principal del plantel.

El reto. “Que no se echen la bolita”, se escuchó durante la reunión realizada entre autoridades municipales y representantes de los sectores agropecuarios y síndicos, durante la toma de protesta del Comité Municipal contra la Quema de Soca en Salvador Alvarado. Los integrantes del Comité que manifestaron su opinión coincidieron que se requiere actuar con sanciones para quienes incurran en estas malas prácticas, sea quien sea, para que se combata de verdad el problema. Por su parte, el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez se comprometió a que en 15 días se tendrá una propuesta para que el Ayuntamiento tenga la facultad de aplicar un reglamento y actuar.