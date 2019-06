Salió a relucir. Bastó con que la regidora del PAS en el Ayuntamiento de Mocorito, Dalila Alondra Félix Rodríguez, anunciara ante el Cabildo que sería ella la nueva coordinadora de esta fracción, para que rápidamente salieran a relucir detalles e inconformidades al respecto, pues tanto el regidor Valerio Guadalupe Cervantes Gastélum, como la síndica procuradora Cristina Mápula Lares, desconocieron inmediatamente a la edil como coordinadora bajo el argumento de que ni siquiera tiene su domicilio en el municipio de Mocorito y que nunca ha vivido ahí. A pesar de que Dalila Félix asegura tener ya dos años siendo residente de la comunidad de Recoveco, en el sur de Mocorito, la síndica procuradora asegura que ya habían escuchado de parte de los vecinos del poblado que no reside ahí, por lo que surge la duda, de ser cierta esta versión, de cómo le hizo para obtener el registro y poder participar en la planilla de regidores del PAS en el proceso electoral del 2018, incluso hasta haber obtenido su carta de residencia en la Secretaría del Ayuntamiento. Asimismo, tanto Dalila Félix, como Valerio Cervantes, señalan que estas diferencias no significan que renunciarán al partido.

Les darán más trabajo. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura arrastra un déficit de por lo menos 70 elementos y, por tal motivo, no puede satisfacer al 100 por ciento las demandas de protección que exige la ciudadanía de las diferentes comunidades, mucho menos lo hará si la directora de Turismo, Hildeliza Corrales Mascareño, logra el objetivo que pretende, que es capacitar a los policías para que además de ofrecer protección, también sean guías turísticos en el municipio. La idea de la funcionaria es involucrar a los agentes para que den un servicio completo y que la falta de seguridad no sea una limitante para que Angostura no tenga un buen número de visitantes en sus playas y los campos pesqueros. Habría que ver qué dicen los policías de esta propuesta que trae la directora de Turismo, pues por la cantidad de elementos que hay, o hacen una cosa o hacen otra.

El único. Luego de que todo el Cabildo del Ayuntamiento estuviera de acuerdo en turnar a Comisión la propuesta de solicitar un préstamo a Banobras para la adquisición de un vactor y tres unidades para la recolección de basura, y tras el comentario del regidor Valerio Cervantes, de que le fue informado que las finanzas del municipio estaban en un buen momento para solicitar un préstamo de este tipo, el edil Julio Medardo Serrano Soto, quien cuestionó si sería viable que en estos momentos el municipio adquiriera la responsabilidad de un préstamo, y aunque al final aprobó también la decisión, cabe resaltar que fue el único que lanzó un comentario de cuestionamiento sobre lo acordado.

Más apoyo. En el importante evento de instalación del Consejo Municipal contra las Adicciones las voces a la consciencia sobre el problema del consumo de drogas se hicieron escuchar, al señalar algunos de los participantes que el combate a las adicciones es una lucha diaria y es un problema que involucra a todos, no solo a las familias con pacientes. Pero más allá de esto, el tema de la falta de apoyos también se resaltó, ya que las asociaciones que trabajan arduamente como un apoyo para los pacientes se quedan solas en su lucha y con pocos recursos económicos para subsistir. De parte de los municipios de la región del Évora no se cuenta con un fondo de apoyo directo, pero la gestión de parte de los regidores debería hacerse notar para que hagan uso para bien de su poder de representación.