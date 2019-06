Alguien tiene que responder. Nadie les cree al regidor Valerio Cervantes y a la síndica Cristina Mápula que no sabían que la regidora por el mismo partido del que ellos fueron electos no tiene residencia en Mocorito. Causa por la que dijeron desconocerla como coordinadora del PAS en el cabildo. Aun cuando de manera abierta no lo reconoció, dijo que fue el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, quien le hizo la carta de residencia y que tiene dos años en su domicilio, allá, mas nunca aclaró si vive o no en Recoveco. La duda es qué hay o quién está detrás de este desconocimiento de los regidores, que a ocho meses de estar en el poder deciden desconocerla.

Todo en proceso. La salvadora de Angostura se encuentra preparando toda su artillería para poder dar respuesta a tantos años de retrasos y de irresponsabilidades de los gobiernos pasados, así es como todas las declaraciones se dejan ver de parte de las autoridades municipales, que si la Jumapaang está en crisis, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le anda buscando recursos porque administraciones anteriores no supieron responder, que si las deudas a proveedores, que anda buscando negociación porque las administraciones anteriores no hicieron pagos y la deuda la traen como bola de nieve, que, hasta porque unos ciudadanos se atrevieron a realizar un museo particular; es una lástima que gobiernos anteriores no supieron darle el valor que merece, etcétera…, la realidad es que sí le ha tocado bailar con la más fea. Pero este resultado era un secreto a voces con alcaldes que se preocupaban más por su proyección y aceptación social que generar condiciones de crecimiento, pero de eso a que el Gobierno actual responsabilice de todo a las administraciones anteriores es algo común que ya se ha desgastado. Porque es una realidad que el municipio se encuentra en un retraso en desarrollo urbano y económico, no es novedad desde hace años.

Sigue la concientización. Aun cuando tienen varios meses en la etapa de concientización de uso y manejo de motociclistas, en el Pueblo Mágico no han pasado a otra etapa como ha ocurrido con municipios como Angostura que empieza la aplicación de multas. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Carlos Alberto Chávez García, dijo que continúan con las medidas para evitar principalmente las unidades que circulan con exceso de ruido porque su conductor le quita el escape, así como los motociclistas que circulan sin las medidas de protección adecuadas, como el casco. Sin duda, un esfuerzo que han venido realizando los elementos, quienes apenas se completa pasa de las dos docenas de agentes, por lo que se espera que lleguen las nuevas contrataciones.

A punto del desplome. Por lo menos hay el anuncio de un cambio de oficina, pero desde que las autoridades municipales hicieron cambio de oficina al nuevo edificio, se les olvidó brindar un espacio para la oficina del Instituto Municipal Indígena, es ahora que la directora Rosaura Silvas Cabanillas que ha alzado la voz cuando ha recibido la respuesta de un espacio que permita salirse de la oficina que se encuentra en la Presidencia Municipal vieja. El problema es que este edificio, aun cuando el INAH y la misma autoridad municipal apelan su rescate, se encuentra en franco deterioro.