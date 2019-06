Y el panteón. En Mocorito no hay para cuándo se defina la ampliación del Panteón Municipal Reforma, el próximo mes se cumplirán dos años que el secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño, dio la declaración a este medio de comunicación que se ampliaría para lograr una mejor distribución del camposanto, que se había logrado un acuerdo solo de plática con los ejidatarios, quienes cederían el terreno, sin embargo, el tiempo pasa y la definición para la expansión del espacio no queda en concreto. La pregunta sería: ¿Qué están haciendo si ya no hay espacio en el panteón, acaso se envían los permisos para otros camposantos? Entonces, ¿qué falta para concretar la autorización de los ejidatarios?

Vaya tarea. Con la definición de recuperar áreas verdes en la zona de riesgo de la colonia Pedro Infante se activa la alerta en las diferentes colonias que tienen acaparadas las zonas verdes por vendedores, que no solo instalan puestos, sino que hasta tienen construido, tarea que a decir del director del Instituto Municipal de Planeación, Aarón Meza, a como reza un dicho: Si ves las barbas del vecino recortar, pon las tuyas a remojar, porque si hay trabajo en el municipio es en la recuperación general de todas las áreas verdes que son destinadas en cada colonia, porque en su gran mayoría han sido acaparadas.

Con los ejemplos. El personal del Cuerpo de Bomberos Guamúchil, que encabeza el comandante José Refugio Chiquete Ayala, dejó el chaquetón y las botas para tomar la escoba y el rastrillo y junto con los miembros del Club de Ski Náutico realizar labores de limpieza en poco más de 6 kilómetros de la playa Bellavista, Guasave. El ejercicio se programó en coordinación con el presidente del Patronato de Bomberos, Felipe Valenzuela, en donde contribuyeron de manera directa al cuidado del medio ambiente.

A cuatro meses. Parece que fue de relumbrón la formación del Consejo Regional de Apicultores, porque a cuatro meses de formado no se han visto avances en cuanto a los objetivos planteados ese día 23 de febrero, donde se constituyó con la participación de 14 integrantes, con la finalidad de reorganizarse para fortalecerse y constituirse legalmente. Hasta la fecha no se ha concretado la visita al municipio de Salvador Alvarado de parte del coordinador de la campaña de varroasis del Comité Estatal de Formación y Protección Pecuaria de Sinaloa, Mario Hernández, quien se mostró muy comprometido en brindarle asesoría y apoyo necesario al grupo alvaradense, pero al parecer no se ha puesto de acuerdo con los apicultores.