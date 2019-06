Todos parejos. La ley es muy clara y las autoridades municipales no deben ser permisivas ni hacer de oídos sordos que funcionarios no respeten las normas como se le exige a cualquier ciudadano, como sucede con la regulación de permisos de venta en la vía pública, en donde se ha detectado que existen puestos que no están en el registro del Departamento de Oficialía Mayor. Uno de estos casos es una carretita de palomitas en el Mirador de laPresa Eustaquio Buelna, tema que fue ventilado en plena sesión de Cabildo por el regidor Romeo Gelinec Galindo hace unos días, el cual está directamente relacionado con la directora de Cultura del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Oralia Castro López. De acuerdo a la declaración del oficial mayor José Antonio Gallardo, el propietario del puesto no está en la relación de permisos y hasta el momento no se ha acercado ni la directora o el familiar a esta oficina para realizar dicho trámite. También reconoció que de parte de Oficialía Mayor no se han acercado al propietario para notificarle por qué está operando sin permiso. ¿Entonces, qué está haciendo el oficial mayor, no cumple su función o se ha hecho de oídos sordos? Un claro ejemplo es esto de lo que no se debe permitir, ni debe haber tratos especiales por el hecho de ostentar un cargo, además de que la directora no ha hecho declaración al respecto, a sabiendas del llamado de atención que hiciera el regidor en la sesión de Cabildo sobre esta situación.

La solicitud. Ricardo Flores García, presidente de la Pequeña Propiedad en Angostura, fue duro y directo, al exigirle a los diputados locales que se pongan las pilas, que le entren de lleno al tema de la quema de soca y empiecen a legislar en una ley que venga a terminar con esta mala práctica. El líder de los pequeños propietarios resalta que no sirve de nada el firmar acuerdos con organizaciones internacionales si no se cuida el medio ambiente, y lo peor del caso es que cuando se quema la soca los mismos productores son los afectados, ya que el suelo no les da el mismo rendimiento.

Alistan maleta. En donde otra vez ya alistan maleta para irse de vacaciones es en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado. En diciembre el personal de confianza disfrutó una semana, durante Semana Santa se fueron a descansar la Semana Mayor, y otra vez en verano empiezan ya a preparar maleta en el mes de julio. El secretario del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela Leal, asegura que no hay de qué preocuparse, porque no se va a mover nada y siempre habrá acción de respuesta en la Presidencia Municipal. Así que no se preocupe, habrá quién le atienda, asegura.

La petición. Los que no se andan por las ramas y han lanzado un llamado a la autoridad estatal es el sector pesquero ubicado en el municipio de Angostura, y es que los acuicultores están pidiendo el apoyo con la larva de camarón para los esteros y bahías. El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Playa Colorada, Gildardo Escalante, hace la petición y dice que el sector se encuentra abandonado y no hay quién los apadrine con sus acciones de gobierno.