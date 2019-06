Atado de manos. El regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, lanzó un cuestionamiento sobre si el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez está o no enterado de la situación del puesto que supuestamente opera la directora de Cultura, Oralia Castro, en el mirador de la presa Eustaquio Buelna, pues señala que pareciera que el oficial mayor está atado de manos y no lo dejan trabajar al respecto, ya que a los ciudadanos sí se les exige que estén al corriente con sus negocios y a un funcionario no. El regidor, al parecer, continuará con este caso, pues señala que solamente se había otorgado permiso para cierto número de puestos, por lo que en el caso de la directora de Cultura, si lo tramitara, ya estaría desfasado, pues estaría fuera de ese número.

Que ponga fecha y hora. El regidor Valerio Guadalupe Cervantes Gastélum no se quedó conforme con el anuncio del Comité Ejecutivo Estatal del respaldo total a la regidora Dalila Alondra Félix Rodríguez como coordinadora de la fracción del Partido Sinaloense en el cabildo de Mocorito, por lo que respondió claro y directo que la regidora ponga fecha y hora para ir a conocer su domicilio en la comunidad de Recoveco y demuestre de una vez por todas que ahí reside, porque los habitantes de la comunidad no la conocen, dijo. Mientras tanto, asegura que él no va a reconocerla como su coordinadora, ya que para empezar no se les tomó en cuenta como integrantes del PAS y fue hasta ese día del anuncio del nombramiento que se enteraron.

Estarán vigilantes. Faltan dos semanas para que se levante la veda de la jaiba en la Bahía Santa María, motivo por el cual los pescadores de Angostura ya se preparan y prevén algunas situaciones, como mantener la vigilancia para que no se utilice malla fina en los chinchorros para capturar la carnada y así eviten capturar el camarón que está en desarrollo y cuya veda se levanta generalmente entre agosto y septiembre. Pero las cosas no ha sido fáciles para los pescadores, pues el presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Playa Colorada, Gildardo Escalante, asegura que el Gobierno federal nada ha aportado para los trabajos de vigilancia, a pesar que han presentado la documentación correspondiente, por lo que están trabajando con recursos del Gobierno estatal, lo cual resulta insuficiente para todas las áreas que se deben mantener vigiladas.

Feria pospuesta. En marzo del 2017, siendo presidente municipal de Angostura José Manuel “Chenel” Valenzuela López, se llevó a cabo la Segunda Feria del Camarón de Cultivo, la cual tuvo gran éxito y se habló incluso de realizarla año con año, pero no ha sido así. Ahora, con la Administración de Aglaeé Montoya Martínez, se planeó una Feria del Camarón, pues es un evento que puede aportar en gran medida al municipio y abonar en el tema turístico, pero de repente, por motivos desconocidos, esta fue pospuesta hasta febrero del 2020. Para entonces faltan ocho meses, por lo que si se pretende llevarla a cabo en las fechas señaladas, tendría que ser un evento que le deje un gran sabor de boca a los asistentes, pues además se trata de un producto representativo de este municipio debido a que es una de la principales actividades que ahí se realizan.