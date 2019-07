Así cómo pues. De qué sirve que se declare, que se establezcan fuertes sanciones si nomás no hay quién las aplique. Aun cuando en Angostura se tiene un Comité contra la Quema de Soca y es el único municipio con la aplicación de una fuerte multa financiera, la cual fue presentada por el regidor Miguel Sotelo, e incluso ya está aprobada desde el mes mayo, lo más triste del caso es que son los propios elementos de Bomberos quienes piden que empiece el Comité contra la Quema de Soca a trabajar y que empiece a aplicar las sanciones que ya tienen aprobada, pero nomás no hay quién dé el manotazo y se ponga a actuar. El comandante José Humberto Romo llama a que actúen porque no haya qué hacer con tanto servicio, porque dicen que atienden de 10 servicios diarios y consideran que no es la etapa crítica, ya que esperan que incrementen conforme pasen los días. Por más que se dice nomás no hay quién accione ante la costumbre de los agricultores que siguen quemando a diestra y siniestra.

En el avance. En donde parece que por fin se empieza a trabajar es en la regulación de los yonkes que se encuentran en los primeros cascos de la ciudad y es que luego que se llamara al oficial mayor, José Antonio Gallardo Angulo, a dar su declaración en la sesión de Cabildo, dijo que por lo menos ya hay avance de reubicarlos en la salida norte del municipio, donde se encuentran dos terrenos, uno de 11 y otro de 5 hectáreas. Los avances son que ya se tienen pláticas con los propietarios, quienes están en la mejor disposición de moverse y con ello acabar con este problema. Habrá que esperar qué tan rápido avanza y se concreta.

¿Y el director de Seguridad Pública? Saltó a la duda entre los regidores de Cabildo, y es que resulta que nadie sabe en dónde se mete el director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García, los fines de semana. Cuando el regidor por el PAS, Romeo Gelinec Galindo preguntó al exsecretario del Ayuntamiento Roberto Valenzuela Leal que si sabía qué estaba pasando, este dijo que su familia se encontraba fuera y que había firmado algunos documentos de sus permisos de comisión, pero otros, incluso el jefe directo después del alcalde, no sabía dónde se encontraba.

El as sobre la manga. Luego de que se presentara ante Cabildo el nombre de César Fredy Montoya como secretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el regidor Romeo Gelinec Galindo señaló la importancia de respetar la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con la relación de parentesco que se tiene con la titular del Órgano Interno, Enedina Montoya. Sin embargo, la síndica procuradora Rosa Díaz presentó el documento de renuncia de la titular del Órgano de Control Interno, pero los regidores se dijeron desconocer el punto por lo que pidieron no realizar el proceso de votación por mantener una relación de parentesco. A decir de los mismos abogados internos del municipio, señalaron no estar fuera de la ley.

El llamado. En la reunión del consejo ciudadano ecológico de la región del Évora se hizo un llamado urgente a los ayuntamientos a definir una estrategia clara a corto plazo para atender el tratamiento de la basura, más allá de la visión de recolección y destino final en basurones. Los especialistas presentes en el tema expusieron que desde hace décadas los presidentes municipales no han sabido resolver el problema, que es más grave de lo que se cree, por lo que hicieron un llamado a la pronta acción y elaborar un diagnóstico de la problemática para que se realice un adecuado tratamiento de los residuos.