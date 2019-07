Sin respuesta. En blanco se encuentra el secretario de Pesca en el Gobierno de Sinaloa, Sergio Torres Félix, cuando le preguntan los pescadores qué ha pasado con la respuesta para el programa de apoyo de Motores Marinos y Pangas. El funcionario lamenta que a estas alturas el Gobierno Federal no haya dado señales de informar qué va a pasar con estos programas, y aunque reconoció que como dependencia en Sinaloa están preparados con el recurso financiero para atender la parte que le corresponde, y que algunos pescadores señalan estar dispuestos a soltar su parte, nomás les falta la respuesta del Gobierno Federal.

La propuesta. Luego que por este medio a principios de año se ventilara el abandono que se encontraba el Rastro Municipal del Pueblo Mágico y que incluso algunos matanceros dijeran que esta práctica se realizaba en casas particulares, los cuales se efectúan sin la supervisión necesaria que se cumpla con las normas de sanidad, el director de Desarrollo Agropecuario, Jesús Enrique Flores Sepúlveda, aseguró la reapertura y poner en uso el Rastro es redituable debido a la intensa actividad.

Directito. El mensaje del aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Estrada, con motivo de promoción de su campaña en Salvador Alvarado fue claro y directo a su adversario, el alvaradense Adolfo Rojo Montoya, al decir de manera directa: “Que se retire, ya se terminó su ciclo en el partido”. Asegura que el partido necesita renovarse y él es parte de esos nuevos perfiles que se necesitan para levantar al PAN y dignificarlo. Pero queda en duda si las estrategias mencionadas para el fortalecimiento interno del partido lograrán unificar a la militancia en una misma dirección para su posicionamiento en el electorado, y la otra, si realmente logrará la confianza del panismo para lograr todo lo que dice.

Mano dura. Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II de Angostura, asegura que sobre aviso no hay engaño y va con todo por los usuarios morosos, pues descubrió que desde hace varias administraciones muchos de ellos tomaron agua para regar sus predios y no la pagaron, por tal motivo hoy en total la deuda a recuperar es de aproximadamente 8 millones de pesos. El líder agrícola afirma que para que no haya pretextos a todos los deudores se les mandará un oficio para que estén enterados de cuánto es lo que deben y que pasen a pagar lo antes posible, y que si no lo hacen antes del 1 de octubre el módulo no les dará el servicio. Quizá cuando Óscar Inzunza empiece a apretar las tuercas se desate la grilla, pues seguro habrá dos o tres productores inconformes.