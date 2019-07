Y el trabajo interno. No, si para quejas nadie le gana a Juan Leonel Montoya Bojórquez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, quien a principios del año rindió protesta como el nuevo líder de los ganaderos en el Pueblo Mágico. Desde que llegó “El Güero” de Potrerillos dijo que recibía la Ganadera sin equipo para trabajar, los tractores estaban descompuestos, los remolques todos dañados, y para acabarla de amolar, la infraestructura estaba muy dañada, lo único bueno es que por lo menos no le habían heredado deudas, pero desde entonces puras quejas salen de su boca, porque por más que dijo se enfocaría en gestionar ante los tres órganos de gobierno, nomás no hay ningún resultado, y ahora dice que el Gobierno Municipal no les ha dado ningún tipo de apoyo, por lo que se ven obligados a salir adelante por sus propios méritos. Si bien es cierto se requiere de una ayuda para una actividad de ese tipo, pero en ocasiones las personas se acostumbran a solamente estirar la mano para recibir el peso. Lo que hay que entender es que esta situación debe tener una responsabilidad compartida, y a “El Güero” de Potrerillos le falta mucho trabajo.

Ilustre galería. Como un proyecto de reconocimiento a la labor que han venido realizando con el paso del tiempo los ilustres síndicos de Cerro Agudo, en Mocorito, prevalece la propuesta ciudadana de elaborar una galería de quienes a lo largo de la historia contribuyeron al desarrollo de este lugar. Hasta ahora la propuesta ha quedado solo en eso, sin embargo, ya se tiene un avance en la recopilación de la información a través del apoyo del historiador del pueblo, Ernesto Padilla, quien se ha encargado de escarbar toda la documentación y hurgar en la memoria colectiva del pueblo para que en breve se vea concretada esta galería de ilustres síndicos, propuestas que pudieran adoptar algunas comunidades más.

No hay para cuándo. No hay avances para mitigar la contaminación al río por descarga de aguas negras, porque el problema sigue y al parecer la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado carece de una estrategia concreta para atender la falta de eficiencia de bombeo, porque ahora hay más tomas de agua y mayor descarga en los colectores, pero resulta que es menor la capacidad del bombeo a la laguna de oxidación y el tratamiento de aguas residuales no ha mejorado. Resulta incongruente que el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, pretenda levantar bandera blanca en suministro de agua, cuando esta mayor descarga va afectar aún más la deficiencia que presentan los colectores y no han avanzado en el tema del destino final del agua.

Sin información. Aun cuando el primer edil de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, reconoció que no van a tener injerencia en la estructura y organización de trabajo de la Guardia Nacional, reconoció que como autoridad municipal no han sido informados de su llegada. Comentó que en los últimos meses se tuvo la visita de ingenieros de la milicia para establecer detalles de su instalación, sin embargo, no participa el municipio de manera directa en este tema.