No halla la puerta. La desesperación invade a Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), y no es para menos, pues la paramunicipal arrastra una deuda de varios millones de pesos ante la Conagua, además hay morosidad en el pago de recibos y ahora la ciudadanía no está cuidando el vital líquido, la está derrochando a diestra y siniestra, situación que ha molestado a muchas personas que están sufriendo para que les llegue el agua, por lo que le exigen que tome cartas en el asunto, pues en ocasiones no alcanzan ni una gota. Angulo García comenta que el que sea sorprendido tirando el agua recibirá una notificación y una multa en base a la ley. Hay que esperar los tiempos para saber cuántas sanciones se aplican, pero hay que tener en cuenta que si un usuario muchas veces no tiene para pagar el recibo, mucho menos pagará una multa.

Administración versátil. La alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, no descarta que haya más cambios en el Ayuntamiento más adelante, pues prácticamente busca que los funcionarios se salgan de su zona de confort y estén listos para lo que venga, a diferencia de como habían venido trabajando las administraciones anteriores. Es por esto que la alcaldesa asegura que deben estar preparados para los cambios que ya se habían anunciado desde el principio de su mandato. Se nota que a Aglaeé Montoya le gusta la gente que dé resultados y no se asuste con cambios o asignación repentina de tareas distintas a las que comúnmente desempeñan, a ver si su equipo de trabajo aguanta el ritmo que les está poniendo.

¿Y la contaminación al río? Pocas respuestas sobre cómo se detendrá el derrame de aguas negras al río incluye la declaración del gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, al replicar sobre la explicación que hizo el regidor Gilberto Lugo acerca del ineficiente bombeo que persiste para que el drenaje llegue hasta la laguna de oxidación y que se derrama al río. Los videos que se han tomado desde el mes de noviembre y recientemente demuestran que no se está deteniendo la contaminación. El hecho es el impacto ambiental que está generando esta falta de atención del problema, por lo que el consejo de la Japasa, al que pertenece el regidor, y el gerente, deberán demostrar el compromiso con hechos para mitigar este ecocidio.

De vacaciones. Ylsa Espinoza, oficial mayor del Ayuntamiento de Mocorito, afirma que los funcionarios se organizaron para salir a vacacionar en dos grupos, para que cuando uno salga el otro se quede trabajando, y viceversa. La funcionaria dejó muy en claro que no descuidarán ninguna área, lo cual ya se verá reflejado en los días que se encuentren descansando y sea la misma ciudadanía quien dé su punto de vista sobre la atención que reciban en las distintas áreas del Ayuntamiento mocoritense.