La justicia divina. Hasta que ganó una la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, (Jmapam) pero todo gracias a la madre naturaleza que en plena temporada de lluvias le hizo justicia. Por fin Fernando Nájar López, gerente de la Jmapam, obtuvo algo de ayuda y no precisamente el gobierno municipal, estatal o federal, en este caso fue la madre naturaleza la que brindó esperanza a la Junta. Irónicamente tenían el agua hasta el cuello, pero no por exceso de líquido, sino por las dificultades que tenían para adquirirlo, así como para distribuirlo en toda la zona de los altos de la sierra que ya estaban desesperados esperando el acarreo de agua en pipas, sin mencionar el gasto que esto provocaba para Jmapam, porque aparte no hay ni buena recaudación con el pago del servicio porque ni hay interés del ciudadano de pagar el servicio.

Cuento viejo. El recién nombrado titular del Órgano Interno de Control en el municipio de Mocorito, Macario López López, en sus primeros días de trabajo sacó a relucir el tema pendiente y ya cuento viejo de las obras inconclusas de administraciones anteriores, obras que desde hace años debieron quedar inconclusas y que revela que su antecesor nomás no hizo trabajos porque permanecen igual, porque recordemos que Guillermo Galindo ya había encabezado la administración anterior de un año ocho meses. La realidad es que deberá emprender acciones que vayan en bien de la actual administración, más que cazador de brujas de obras pasadas porque a Mocorito le falta mucha más obra y acciones que se vea el reflejo del avance que pretende cambiar su historia.

A favor. Ya por favor que se ponga a trabajar a consciencia, de verdad el diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, y es que en la tribuna del Congreso local no ha dicho esta propuesta es mía. El pasado jueves subió al estrado solo para participar a favor de que se diera el dictamen para proponer que el mero 14 de septiembre se declare como el Día Estatal del Pescador, cuando en realidad los pescadores buscan más que un día. Porque actualmente en los campos pesqueros de Angostura se encuentran en veda, sin trabajar, sin dinero que permita llevar el sustento familiar, con el recorte del Empleo Temporal, sin esperanza alguna que reciban el programa de motores y lanchas marinas, por lo que lo último que esperan es que su representante en el Congreso de Sinaloa aproveche una sesión para subir al escenario y se ponga a apoyar iniciativas para tener un día qué celebrar al pescador, cuando a diario se encuentran en crisis por la falta de apoyos reales.

No los encuentran. Además de que son pocos los regidores del municipio de Salvador Alvarado que acuden a la oficina para atender a la ciudadanía, la asistencia es baja. Si bien los funcionarios no tienen un horario establecido y realizan guardias, se pudo comprobar que sí acuden a la oficina un porcentaje considerable de ciudadanos al día para ser atendidos por sus representantes, pero a veces la gente tiene que echar varias vueltas porque no los encuentran. A los regidores que muy poco se les ve en la oficina son Nora Sosa, Víctor Miramontes y Diana Chimal. Esto se pudo confirmar en la visita durante una semana a la oficina, en diferentes horarios, donde a los regidores mencionados no se les encontró. Y considerando a los tres regidores que están de viaje con el alcalde, el resto de los regidores sí asistían. El punto es que la presencia en la oficina sí es necesaria de manera regular, para que atiendan las peticiones de manera personal.